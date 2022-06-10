政府架構重組獲財會通過　每年開支增1.2億元　張國鈞離場不投票

立法會財務委員會今午（10日）以73票贊成、1票反對、2票棄權通過政府架構重組撥款，連同強積金供款及相關附帶福利等，每年額外開支約1.2億元。盛傳將加入下屆政府班子的民建聯張國鈞在表決前離場，沒有投票。工聯會麥美娟、經民聯梁美芬、實政圓桌田北辰、紡織及製衣界陳祖恒、民建聯黃英豪和劉國勳也沒有投票。

新思維狄志遠投下反對票，選委界林智遠和法律界林新強投下棄權票。



沒有投票的麥美娟及梁美芬，早前都盛傳有機會加入李家超班子，麥被指有可能成為勞工及福利局新局長，而梁則可能成為新增設的副律政司司長。

唯有狄志遠投反對 林智遠、林新強棄權

狄志遠指，自己贊成重組成15個政策局，但反對增設三名副司長，認為政府未能清楚解釋副司長的職能，因此投下反對票。新民黨葉劉淑儀指，該黨完全支持增設政務司副司長及財政司副司長，但不少議員質疑增設律政司副司長的必要性，要求當局交代律政司副司長的職能。

候任特首辦秘書長鄭鍾偉表示，三名副司長有類似功能和角色，都是司長的副手，協助監督整個部門運作，律政司副司長可協助在內地或海外推廣解釋並說明本港法治重要性和優勢，加上「十四五」規劃列明香港成為亞太區國際解決爭議及仲裁中心，副司長也要在這方面下功夫。