拒學前特首搞智庫　林鄭形容干政：我無打手　沒野心任政協副主席

卸任特首在即，林鄭月娥近日在立法會答問會的感言，表露不少心路歷程，又指早已決定完成任期即引退，但有關說法遭政圈質疑。她今早（11日）在電台節目再解畫，指早於去年初便向中央表達不留任意向；被問到中央何時批准，林鄭稱凡是與中央的往來都不對外透露，只表示當時正值去年三月兩會，自己趁人在北京，親口表達意向。

至於何不一早對外公開，林鄭說「有啲嘢叫人走茶涼，我咁早話俾你聽，我仲可以管治呢個地方？」林鄭留意到，近來有指她臨近屆尾仍推出大量跨任期發展，質疑自己有心連任，她說「呢啲人就唔認識我」，並表示自己每一次離開崗位，都為接任人鋪排好工作，甚至開展一些她認為是對香港好的工作。

至於卸任後去向，林鄭指一定不會設立智庫，認為做法是干預及影響下屆政府施政。若中央邀請，會否出任全國政協副主席？林鄭說，不回應假設性問題，也沒有個人野心。



稱搞智庫乃干預施政：我從來唔係有班底嘅人

林鄭重申，如果有留意到她過去一年的言論和工作，便會知道她早為離任作鋪排：「一次又一次有人話，『佢點似走，又北部都會區，又呢樣嗰樣』，呢啲人就唔認識我啦！」林鄭指自己每一次離開一個崗位，都為下任鋪排好工作，甚至開展一些自認為對香港好的工作。

至於卸任後動向，她說沒特別工作想做，由於曾任特首，她不能加入與政府相關的委員會，但她願意宏觀地推廣香港優勢，分享管治體會，並與年輕人分享發展前景等。至於會否如前特首設立智庫，林鄭指一定不會，認為是干預及影響下屆政府施政，自己也沒能力籌組智庫：「我從來唔係一個有班底嘅人。」