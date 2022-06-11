林鄭稱卸任釋重負：無愧中央港人　雖僅2年正經做事卻落實9成政綱

政府換屆在即，即將卸任特首的林鄭月娥今日（11日）接受電台節目訪問，形容目前心情如釋重負，認為過去5年工作很充實，有很重大及很欣慰的事件發生，但難以選出最困難、滿意或開心事件，最重要的是一國兩制重回正軌。

她稱，自己對中央及香港市民無愧於心：「如果日日質疑自己工作或能力，無法處理到香港事務。」是否履行了政綱承諾，林鄭指本屆政府已完成超過9成工作，也願意處理「老大難」問題，包括取消強積金對沖等，自詡已超額完成。



拒談困難開心事：最重要一國兩制回正軌

林鄭月娥表示，一國兩制有很長時間沒有鞏固，中央訂立《港區國安法》及「完善選舉制度」，令全面落實一國兩制有更好基礎。她指5年任期內，她「正正經經」做行政長官要做的事只有兩年，對外訪工作因疫情停頓感可惜，否則可多對外推廣本港融入國家發展大局和做好自身優勢的工作。

她說，本屆政府已完成政綱中超過9成的工作，而有些政綱的承諾，是因為當初不太了解一國兩制，例如承諾修訂《防止賄賂條例》，將第3條及第8條適用於特首，她深切了解後得知有關做法與憲制秩序有衝突，因此也表明不會做。

政綱無落實部分 因提出時不了解「一國兩制」

林鄭月娥日前稱自己交出「無愧於自己的成績表」，她指對中央和香港市民都無愧於心，當「一國」原則受衝突，很難談「兩制」；但現時「一國」已鞏固，更應發揮本港「兩制」特色，基本上「兩制」不會有衝突。