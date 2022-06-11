林鄭稱修例無錯、表面和諧無意思　問題03年浮現：在位者願解決？

特首林鄭月娥任內推動《逃犯條例》修訂，觸發回歸以來最嚴重政治風波。她今日（11日）接受電台訪問時表示，至今仍然認為修訂《逃犯條例》是應該做的事，當年公開致歉是因為政府的解說不足，但她從來沒有對修例表示遺憾，亦不認為政府有錯失。

林鄭指表面上的和諧沒有意思，問題早在2003年反《基本法》23條立法，到2014年「佔中」、2016年旺角暴亂已經浮現：「問題係在位嘅人願唔願意去處理。」她說要發生的事無辦法迴避，要處理就必定會引起撕裂，但相信經制度「完善」，往後出現動亂的機會大大減少。



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當年致歉非修例有錯 只因政府解說溝通不足

林鄭稱，當時就反修例風波致歉，是由於政府的解說及溝通工作做得不好，主事的官員沒有認真解釋，錯失與市民解釋的機會。

後期已經太遲，人哋嘅文宣工作已經排山倒海，如果大家記得，當日係有微電影反對修例，呢嗰唔係偶然嘅。 林鄭月娥

林鄭月娥提到，上任之初她曾經努力化解矛盾、修補撕裂，在過去5份《施政報告》中，有4份的致謝議案也獲通過，但2019年的《施政報告》，則連到立法會宣讀的機會都沒有。她稱中央曾經擺出包容態度，安排全體立法會議員2018年到內地訪問，參與北京人民大會堂舉行有關「一帶一路」的講座：「在座有以後我哋知道反中亂港的議員，呢種唔係包容咩？呢種唔係希望建立到更和諧的共識咩？」

「2018年人民大會堂有反中亂港議員在座」

林鄭稱，一場修例風波顯示事實並不簡單，表面上的和諧沒有意思，由2003年的反《基本法》23條立法，到2014年「佔中」、2016年旺角暴亂：「跡象已經出晒嚟，問題係在位嘅人願唔願意去處理。」她說要發生的事無辦法迴避，相信往後出現動亂的機會大大減少。

痛心年輕人被捕 不能誤以為暴力可解決問題

不少因《港區國安法》被捕人士，被還押多時仍未開審，林鄭月娥希望所有案件可以盡快審訊，她多年來從不拒絕司法機構提出的資源或人手要求，但她不適宜評論案件。林鄭又對不少年輕人在反修例事件被捕感到痛心，指他們當時可能不明白狀況，或受到社交媒體等煽動，但政府必須依法辦事。她說，如果讓年青人認為以暴力解決問題，可以逍遙法外，對法治的衝擊很大，又稱懲教署已協助這些年青人更生，而且有一定成效。