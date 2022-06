投資基金公會籲李家超取消隔離措施　指香港金融業受重創

香港投資基金公會表示,本港金融業因防疫隔離措施而遭重創,有迫切需要恢復國際金融中心地位,因此敦促候任行政長官李家超取消對旅客的隔離規定,並向世界其他地方開放。

代表著管理資產規模超過52萬億美元公司的香港投資基金公會,行政總裁黃王慈明一封予《彭博》的電郵中直言,若果這種限制措施持續的時間越長,香港在國際舞台上的連繫及競爭力就愈下降(The longer we are stuck in this restrictive mode, the more, we are reducing our relevance and competitiveness in the international arena)

早前有報道指,金融管理局總裁余偉文以個人名義,邀請全球逾百名銀行高層及基金經理等, 於今年11月1日及2日出席港舉行的金融峰會。黃王慈明指,政府官員應提出一些工作假設(working assumptions),分享任何關於「如何、何時向世界其他地區開放」的計劃。

黃王慈明稱,如果香港能儘快實現免隔離旅行,11月的峰會「將有利於顯示香港與世界重新開始連接,及我們正在全力以赴」。