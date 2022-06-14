移民潮︱有平台盼藉非政治議題凝聚港人　籲記起「香港的好」

香港回歸25周年，但與「人心回歸」仍有距離。經民聯立法會議員梁美芬上年聯同60多名不同界別人士，聯合發起平台「凝聚民心」。共同發起人之一、嶺南大學中國經濟研究部項目經理孔永樂表示，香港近年出現很多政治紛爭，令人有鬱悶甚至窒息的感覺，因此該組織希望透過非政治活動，聚焦非政治性議題，加強港人的凝聚力，「令香港有更加多愛」。



孔永樂稱「凝聚民心」成立後，進行了不少凝聚市民的工作，例如抗疫期間協助捐贈口罩，派發的口罩印上了早前他們與劏房家庭及小朋友共同畫出「走出黑盒」的壁畫，希望令參與者覺得派發的口罩是「自己」的產品成果，有助加強凝聚力。「凝聚民心」發起人之一、工程師鄧銘心，希望透過社區藝術凝聚民心，例如早前組織街坊和學校在油麻地石壁道樓梯製作壁畫，藉此加強市民對地區的歸屬感。

大律師束健銘則指，法治及教育是非常重要領域，希望能夠透過一些活動增加市民的法律知識，增強市民對國家和社會的責任感，樹立正確的道德價值觀。他稱，現時大部分80後、90後青年對內地的觀感比較負面，而且對於價值教育、法治觀念有所偏差，他們要培養青年的守法意識和愛國情懷，抓緊機遇，堅守法律，執法要嚴，令法律有權威性。

移民潮湧現 孔永樂冀港人記得香港的好

本港近年出現移民潮，孔永樂認為很多人因為政治氣氛而離開香港，希望港人記起香港好的一面，「譬如交通發達、治安…..加上有好多美食，我諗唔到世界上有咩地方咁容易食到咁多美食。」他希望香港社會減少討論政治話題，在經濟及社會方面，共同為香港努力，「希望感染更加多人去做，令香港有更加多愛。」

束健銘說，離開香港的人沒有扔掉香港身分證，仍可以回來香港，在最新一波移民潮，已經有不少人因無法適應而回流：「香港人要包容，唔好大肆批評佢哋，就算有錯嘅人、犯咗法嘅人，我哋都畀機會佢。畀正確嘅觀念，讓佢哋重投香港嘅懷抱。」