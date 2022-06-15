警接458宗消費券案件 187宗冒領、32宗套現 最多竟與大頭蝦有關
撰文：文維廣
出版：更新：
新一輪消費券8月7日起發放第二階段，而首階段已於4月發放。保安局回覆立法會時，表示截至四月，警方累計接獲458宗與消費券有關的案件，當中187宗涉及盜用受害人資料冒領消費券，32宗涉及套現消費券，其餘239宗為拒絕退還因申請人填錯資料而存入他人帳戶的案件。
保安局表示，警方如發現任何利用不法手段使用消費券，必定會採取果斷執法行動。局方強調詐騙是嚴重罪行，任何人干犯《盜竊罪條例》中的欺詐罪，最高可判處監禁14年；若被控以欺騙手段取得財產，最高監禁年期也高達10年。
PayMe收消費券即送$25 推薦親友再$150兼贏Tesla、iPhone 13消費券｜八達通推$2.5億優惠留客吸客 料明年初可上調儲值額上限消費券｜八達通斥2.5億元留客 新舊用戶儲印花最多獲200元消費券｜上月底八達通合資格消費滿$4000 周四凌晨可領$1000尾期消費券｜移民、有意圖離港會DQ 新來港攞半額 市民批港府大細超消費券｜張欣宇形容專才收「心意」感鼓舞 剔除永久離港人士合理消費券｜政府公布詳情 部分離港人士仍合資格 外傭、駐軍皆無份