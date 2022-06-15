警接458宗消費券案件　187宗冒領、32宗套現　最多竟與大頭蝦有關

新一輪消費券8月7日起發放第二階段，而首階段已於4月發放。保安局回覆立法會時，表示截至四月，警方累計接獲458宗與消費券有關的案件，當中187宗涉及盜用受害人資料冒領消費券，32宗涉及套現消費券，其餘239宗為拒絕退還因申請人填錯資料而存入他人帳戶的案件。



保安局表示，警方如發現任何利用不法手段使用消費券，必定會採取果斷執法行動。局方強調詐騙是嚴重罪行，任何人干犯《盜竊罪條例》中的欺詐罪，最高可判處監禁14年；若被控以欺騙手段取得財產，最高監禁年期也高達10年。