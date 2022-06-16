破欠基金調升上限　欠薪申索額倍增至8萬　議員：批核亟須簡化

立法會今早（16日）在無記名之下，通過政府就《破產欠薪保障條例》動議的決議案，提升「破欠基金」各項特惠款項的上限，其中欠薪的特惠款項由36,000元增至80,000元。議員發言時普遍支持議案，但要求政府未來繼續優化安排。



工聯會黃國指相關上限已20年沒有調整過，形容「遲到好過無到」。勞工界周小松則要求，政府日後繼續簡化基金申請程序，例如直接聘請法律人員，不用由求助人自行處理。

工聯會鄧家彪表示，接觸過一些個案，一間律師行被律師會接管後，員工由失業到取得資助需時8個月。他指這批員工有一定的知識水平懂得如何求助，傳媒亦關注案件，尚且需要那麼久，其他打工仔更不在話下，形容一般個案在6個月內拿到資助完全是「奇蹟」。他希望政府未來仔細思索如何縮短現行的法律、經勞資審裁處等程序，認為「有啲企業明顯係結咗業」，卻仍要經過繁複申請流程。

勞工及福利局局長羅致光感謝議員意見，強調未來會努力跟進申請程序等問題。至於定期檢討保障內容方面，他指受到經濟狀況、相關勞工政策的影響，委員會會繼續適時檢視政策。