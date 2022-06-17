消息：有線新聞副總經理許方輝以家庭原因請辭

有線新聞及公共事務副總經理許方輝昨天（16日）以家庭原因請辭，據了解，有線新聞及資訊總監關慧玲今早已向各部組主管交代情況，並澄清有傳主播廖淑怡與許同坐小輪的緋聞並不準確。

許方輝曾任職無綫新聞及亞視新聞，2020年，許方輝轉投有線新聞，與謝燕娜、李臻及陳興昌成為有線新聞高層，其後新聞部出現裁員及離職風波。



現年57歲的許方輝，1987年加入無綫新聞，曾擔任《六點半新聞報道》及《晚間新聞》主播，期間一度轉投亞視新聞，至2004年重返無綫新聞出任採訪主任兼主播，其後升至無綫新聞副總監。 2020年許方輝與傳媒人李臻、謝燕娜同陳興昌「空降」有線新聞，許擔任新聞及公共事務副總經理。同年12月，有線新聞大地震，裁員40人，專題節目《新聞刺針》全組遭解僱，引發多名記者及採訪主任辭職，《有線中國組》全體總辭。

許方輝妻子是前亞視新聞主播陳佩琳，他近日捲入醜聞，被傳與女子同坐天星小輪，表現親暱。