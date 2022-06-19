公務員加薪｜候任局長楊何蓓茵：上任後即處理　淨指標非政府建議

新一屆政府班子亮相，司局長今日（19日）分批與傳媒會面。今年公務員加薪問題引起爭議，行政會議早前臨時抽起議程，交由下屆政府處理，候任公務員事務局局長楊何蓓茵在記者會表示，外界把焦點放在薪酬趨勢淨指標，但這只是六個考慮因素之一，行會亦會考慮香港經濟情況、生活指數、政府財政、公務員士氣等，淨指標並非唯一因素，亦非政府的建議，有關工作在新一屆政府上任後盡快處理。



薪酬趨勢調查委員會上月發表調查結果，公務員低、中、高層的薪酬趨勢淨指標，加幅介乎2.04%至7.26%，引來社會反彈，有商會炮轟高級公務員加薪幅度逾7%是脫離現實。特首林鄭月娥日前表指，今年情況較為特殊，社會對於最新的薪趨淨指標明顯有爭議，而調薪牽涉公務員團隊士氣及平衡工會訴求，現屆政府已經卸任在即，所以不適宜作決定，將交由下屆處理。

讚公務員優秀專業 制度須與時並進

楊何蓓茵在開場發言時表示，公務員隊伍是特區政府骨幹，肩負貫徹落實「一國兩制」責任，是施政成效關鍵。她指公務員是優秀而專業，全體已簽聲明擁護《基本法》，又指公務員管理制度需與時並進，持續保持高效創新求變。

她又指，未來面對機遇及挑戰中大，公務員必需不斷求進，才能開創更美好未來，她會虛心聆聽各界對公務員管理意見，精益求精，新時代更加精準解決問題，克服困難，並與工會、同事保持溝通，深入了解工作，尋求解決方法。