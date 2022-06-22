大停電︱謝偉銓：欠整全規劃致三纜合一 田北辰倡改善防蓄意破壞
撰文：周皓宜
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中電電纜橋爆炸起火，引致元朗、屯門、天水圍徹夜停電。建測規園界議員謝偉銓認為，事件反映中電在設計上，將3條電纜放在同一電纜橋不理想，導致沒後備電纜可以補上，認為未來在風險管理上有地方可以改善。
實政圓桌立法會議員田北辰表示，電纜一般是架空或在地底，但香港則設有電纜橋，認為是不合時宜，當局應檢視做法。他稱，雖然今次事故已撇除有人蓄意破壞，但香港曾試過一段經常出現蓄意破壞的日子，當局應避免類似風險存在。
謝偉銓分析指，今次大停電主要原因是三區主電纜都設於同一條纜橋，估計區內不斷發展和人口增長，電力需求超出原有規劃及基建容量，因此須後期加建。若電纜從地底穿過明渠，除造價高昂，也可能有技術問題，但將3條電纜集中，卻增加了事故風險及影響。
他說，在風險上管理上須作改善，理論上某一電纜出問題，其餘電纜應可繼續運作，認為事故反映具前瞻性的城市規劃非常重要。
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