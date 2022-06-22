大停電｜電纜橋沒被破壞跡象　鄧炳強：輻射等災難才會發緊急警示

港鐵屯馬線朗屏站附近一條中電電纜昨日（21日）起火，導致屯門、元朗及天水圍一帶大停電。保安局局長鄧炳強今日表示，進入電纜橋的位置沒受到破壞，現階段沒跡象顯示有人蓄意破壞電纜橋或人為導致起火，但起火原因有待消防進一步調查。



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被問到為何不使用緊急警示系統，鄧炳強指，緊急警示系統針對全港性的極端情況，例如輻射事故或全港性災難，而昨晚事故主要影響屯門及元朗區，使用全港性警示系統未必最適宜，而且當時已有不同方法通知當區市民。

至於國家領導人訪港詳情，鄧炳強稱目前仍未有公布，但局方的準備工作不會停止，會以最高規格部署，確保所有回歸慶典活動安全有序進行。