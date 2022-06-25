羅致光：修補社會撕裂過程漫長　非一兩個政策或座談會能解決

勞工及福利局局長羅致光今日（25日）出席一個電台節目時表示，修補社會撕裂、破鏡重圓是漫長的過程，非一兩個政策或舉辦座談會便能解決，而隨著落實《國安法》及完善選舉制度優化，相信導致再撕裂的風險位已減少。



落實國安法、選舉改制後 撕裂風險位減少

羅致光說，修補社會撕裂、破鏡重圓是漫長的過程，非一兩個政策或舉辦座談會便能解決，應思考從那些制度上入手，改善市民和政府的關係。而隨著落實《國安法》及完善選舉制度優化，他相信導致再撕裂的風險位已減少。他指，部份地方的民衆對政府的不信任度與香港差不多，即使民選政府當選時支持率逾50%，往後也可能因某些事情而下滑至單位數，因此信任是一個浮動的問題。

羅致光兩年前曾就本港深層次矛盾問題，邀請不同學者進行公共政策研究，他表示工作大致完成，將於任期內向行政長官提交報告，但基於部份文獻描述較爲敏感，内容無打算公開。被問到任內工作是否成功，羅致光表示，不喜歡評論個人工作，但十分欣賞同事願意挑戰，如七次修改《僱傭條例》，尤其是修訂並非小修小補，而是改變政策。他又提到取消強積金對沖，指政策落實後僱員可享更大選擇空間，更多人可以「全自由行」，積金易平台可減低行政開支，強積金市場也會更健康。