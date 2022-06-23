陳肇始總結工作連番哽咽　葉劉讚勤力但欠果斷：委屈可以理解

即將卸任的食物及衞生局局長陳肇始，昨日（22日）在立法會主動總結五年工作，談及抗疫與感謝特首林鄭月娥支持時，連番哽咽落淚，被問到是否有委屈、以及會否就抗疫不力致歉，她一律沒回應。

將出任行會召集人的新民黨葉劉淑儀，認為陳真情流露：「大家都知道疫情期間整個醫療團隊做得很辛苦，防疫措施受影響的人多，疫情傷害大，好多人有怨氣，有人投訴都唔出奇，委屈都可以理解嘅。」



葉劉淑儀。（李澤彤攝/資料圖片）

陳肇始連番哽咽落淚 談疫情感謝林鄭 未回應會否向疫歿者致歉

有些工作可以做得大膽一點

葉劉指整體而言，陳肇始表現相當勤力，但有些工作可以做得再大膽一點，如安心出行增加追蹤功能等，要更加果斷。她認為陳肇始很願意聽意見，例如美食廣場一開始不在政府資助範圍，因牌照在業主手上，對方聽取意見後也有優化安排。

她又指疫情來得很急，無論有再多地方做得不完善，臨時要求政府切換官員都是不切實際，因新人沒那麼快上手。