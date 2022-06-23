陳肇始總結工作連番哽咽 葉劉讚勤力但欠果斷：委屈可以理解
撰文：林劍
出版：更新：
即將卸任的食物及衞生局局長陳肇始，昨日（22日）在立法會主動總結五年工作，談及抗疫與感謝特首林鄭月娥支持時，連番哽咽落淚，被問到是否有委屈、以及會否就抗疫不力致歉，她一律沒回應。
將出任行會召集人的新民黨葉劉淑儀，認為陳真情流露：「大家都知道疫情期間整個醫療團隊做得很辛苦，防疫措施受影響的人多，疫情傷害大，好多人有怨氣，有人投訴都唔出奇，委屈都可以理解嘅。」
有些工作可以做得大膽一點
葉劉指整體而言，陳肇始表現相當勤力，但有些工作可以做得再大膽一點，如安心出行增加追蹤功能等，要更加果斷。她認為陳肇始很願意聽意見，例如美食廣場一開始不在政府資助範圍，因牌照在業主手上，對方聽取意見後也有優化安排。
她又指疫情來得很急，無論有再多地方做得不完善，臨時要求政府切換官員都是不切實際，因新人沒那麼快上手。
陳肇始連番哽咽落淚 談疫情感謝林鄭 未回應會否向疫歿者致歉食肆牌酒吧顧客須出示陰性證明 陳肇始：食環署正敲定細節通關︱陳肇始：須否清零由內地決定 香港暫不改復常路徑疫情︱酒吧群組追蹤滯後？陳肇始稱待考究 倘爆第6波應對更科學來屆行會平均逾65歲 葉劉自信了解青年想法：你睇拜登咩年紀？行會換血︱拆解組成3大看點 葉劉任召集人創先例 一人入閣惹議行會換血｜葉劉：任召集人無角色衝突 陳健波辭任財委會主席傳任行會召集人 葉劉：流傳陣容相當好 願充當對外解說政策角色行會成員名單出爐 葉劉任召集人 高永文、梁高美懿等7人新加入