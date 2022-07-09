張欣宇、譚岳衡粉嶺議辦開幕　獲許正宇、孫東兩局長捧場

新界北立法會議員張欣宇及選委界議員譚岳衡，位於粉嶺祥華邨的地區辦事處於今日（9日）開幕，創新科技及工業局局長孫東和財經事務及庫務局局長許正宇，兩名局長到場主禮。

兩名議員表示，望透過成立地區辦事處，促進與市民溝通，帶來更多發展機遇。



立法會議員張欣宇及譚岳衡選址粉嶺開設議員辦事處，今舉行開幕儀式。(冼茗慧攝)

張欣宇表示，辦事處會為市民提供多種服務，包括法律諮詢、環保回收、金融知識和就業創業分享等，希望多接觸基層市民，幫助表達訴求。(冼茗慧攝)

譚岳衡︰選址粉嶺作為新界北部中心地帶

立法會議員譚岳衡表示，為更好地貼近社區，聽取市民意見，特意於粉嶺開設議員辦事處，因其是北新都會區的中心地帶，也是發展港深「雙地三圈」和「粵港澳大灣區」的重要地帶。

張欣宇︰望多接觸基層市民 幫助表達訴求

議員張欣宇表示，希望利用他與選委界議員譚岳衡的優勢，為新界北部都會區帶來更多發展機會和金融機遇。張又指，未來辦事處會為市民提供多種服務，包括法律諮詢、環保回收、金融知識和就業創業分享等，亦會舉辦不同活動，例如工作坊、漂書和講座等，盼能促進與市民之間的互動。

上屆政府提出全面發展北部都會區，立法會議員張欣宇及譚岳衡特意於粉嶺開設議員辦事處，盼為都會區帶來更多發展機會和金融機遇。(資料圖片)

創新科技及工業局局長孫東表示，新界北部都會區是以後發展的重陣，特別是未來有關科創產業的發展和科技園區的建設，盼兩人的議辦能成為政府與市民溝通的橋樑。(冼茗慧攝)

跨專業議員合作 望可更有效聆聽市民聲音

兩名議員粉嶺辦事處的開幕禮，獲兩名局長到場支持。許正宇表示，地區議員和選委界別議員的跨界別合作，將能更整全地服務市民。

孫東亦表示，新界北部都會區是以後發展的重鎮，特別是未來有關科創產業的發展和科技園區的建設，盼設立於粉嶺的辦事處，能成為政府與市民溝通的橋樑。