通關︱11月免檢疫入境？李家超指須精準調較：原則希望提升便利

特首李家超今日（13日）出席立法會前廳交流會後見記者，被問到防疫措施及通關時間表。李指出要按實際情況籌備抗疫工作，期望做到精準調校抗疫措施，盡量減少受規限的人數。至於長遠而言抗疫政策如何走，要按照疫情發展而決定，風險管理得好，其他措施才有放鬆空間。



李家超指，昨日已清楚解釋「紅黃碼」的問題，會針對性地抗疫，因時制宜，紅碼只針對確診者，黃碼針對由機場入境的人士，希望酒店隔離的日數可盡量減少，具體的日數要視乎數據，一有詳情會對外公布。

實名制非「全民」？李：社會有時混合非官方訊息

醫務衞生局局長盧寵茂受訪時指，希望11月就可以有條件地落實外地來港有條件免檢疫，李家超則強調，通關時間表原則和其他防疫措施一樣，原則上當然希望提升便利、降低檢疫日數，不過重點都是要精準控制好疫情，其中大眾市民打疫苗都是重要的一環。

就有報道指，政府未必會全民推行「安心出行」實名制，李家超被問到會否令人訊息混亂。他回應指，政府制訂政策時會平衡透明度和需要性，也會按實際環境、科技發展和管控疫情的需要作出決定，並盡快公布，讓大家知道政府的看法。但他承認，有時在政策討論時，社會會混合「非官方訊息」，因此政府需要盡早、清晰、扼要向公眾解說政府的態度。