教師流失飆7成　蔡若蓮稱健康更替輕微變化　回應留任：死而後已

中小學教師今個學年流失逾四千人，較上學年急升七成，創近年新高。教育局副局長蔡若蓮接受電視台訪問，形容是「輕微變化」，看不到會出現「成間學校無晒主任，或者冇晒中層管理，唔見晒啲校長」。她說教育政策改變未必是教師離職主因，認為可能牽涉轉職、或與辦學團體的理念問題。

至於會否留任到下屆政府做多五年，蔡若蓮指從事教育工作是「死而後已」，不論在任何崗位都感到開心，表示「不能以多少年來計算」。



留任多五年？蔡：不能以多少年計算

蔡若蓮認為，目前香港教師人手供應仍然充足，未有影響整體教學質素及學校運作，形容流失情況是「更替」，又指「基本上都係健康同正常」。被問到會否留任到下屆政府，蔡若蓮指，對於教育工作者來說，最大的幸福是能夠為學生的成長出一分力，不論在任何服務香港教育的崗位，她都感到開心。至於是否有措施希望在未來五年落實，蔡若蓮說：「其實教育永遠是沒有最好只有更好，從事教育工作任重道遠，死而後已的，不能以多少年來計算。」