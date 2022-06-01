兒童節｜葛珮帆促擴大學童接種HPV疫苗範圍　 梁熙憶兒時愛國教育

今天（6月1日）是國際兒童節，民建聯婦女事務委員會到政府總部請願，希望爭取香港成為「零子宮頸癌城市」。民建聯立法會議員葛珮帆建議擴大學童免費接種HPV疫苗範圍，考慮以小五及小六女生的基礎下，積極考慮增加中學追加群組，優先為中五及中六學生接種，受惠人數預計超過4.7萬女生，以保護更多適齡女生，同時要求政府積極研究為適齡男生免費接種HPV疫苗。



根據醫管局香港癌症資料統計中心的數字顯示，在2019年子宮頸癌是香港女性最常見的癌症中排第八位，佔女性癌症新症總數的3%，而同年新增確診個案數字520宗，其中包括介乎20至24的年齡組別。

葛珮帆表示，不少先進國家除引入常規注射為適齡女童接種HPV疫苗外，亦會在開頭數年加入18歲以下追加計劃，加快消除子宮頸病變及癌症，「許多國家亦加入男孩注射，以預防男士HPV癌症，兩者長遠都可以減輕政府的醫療負擔。」

另一民建聯議員梁熙亦趁國際兒童節，在Facebook貼出童年照，相中見他爺爺教寫書法，用毛筆抄寫《三字經》﹑《弟子規》。梁熙話，爺爺透過書法傳授中國文化，認識國學與道德倫理，可算是愛國教育的一種。不過，他自嘲無能力做書法家，每年新年落區寫揮春送街坊，功力仍然停留在幾歲程度。