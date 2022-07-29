通關｜港生請願促納人文名額　梁文廣稱非留難內地：讀書貢獻國家

現時深圳灣口岸內地「健康驛站」配額每日2,000個，立法會議員楊永杰收到赴內地升學港生求助，反映無法預約。楊永杰希望政府與内地當局磋商，將赴内地升學歸入「人文關懷通關名額」内，讓他們毋須抽籤輪配額，有時間為學業作準備。

同場參與請願的立法會議員梁文廣稱，出發點是讓學生升學路順利，並非在防疫政策上為難内地：「佢讀好書其實都係貢獻香港，貢獻國家」。



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A4聯盟成員楊永杰及梁文廣，與數名赴内地升學的港生到政府總部前請願。楊永杰指，自從DSE放榜後，收到逾250個港生求助，反映無法預約通關配額，而前往內地的機票幾乎被搶購一空，價錢被炒至7,000元一張，基層學生難以負擔。梁文廣則反映，有學生抽配額，十多次也未抽中，感到非常彷徨，因為部分在八月中就須完成入學手續，否則會喪失學位。

暨南大學港生Eric表示，希望回到學校，認為面授與網課始終有別，許多活動須親身參與。他稱要一圓「大學夢」，在校内上課及玩樂會較好。