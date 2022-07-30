補選謀復活？盛智文笑稱假新聞　大讚新議會暢順：但非再披甲理由

立法會換屆半年，四名議員轉跑道加入政府，導致議席懸空。補選日期未定，但各路人馬着手謀劃，要參選先要知己知彼。除了黨派調兵遣將、力爭進帳，因為懸空四席全來自選舉委員會界別，一些非政黨人士名字亦在政圈流傳，當中有指蘭桂坊集團主席盛智文有意捲土重來、爭取敗部復活。

不過，盛智文則向《香港01》笑稱是「假新聞」，表示議會需要投入極多精力，工作吃力，而自己現時已忙到不可開交，「要做就要做好，但我係完全冇時間，所以依家冇呢個決定。」有無人就補選接觸過他？盛智文則說，數周前有記者向他打聽過，自己都一口否認了。



盛智文去年立法會選舉中，得票與選委界最後一席只是相差15票，而當時取得末席的正是後來加入了政府、成為審計處處長的林智遠。事隔半年，為何興趣不再？盛智文一再解釋是工作太忙，同時大讚新議會比過往順暢得多，「但呢個唔係再選嘅理由。」

有信心很快通關國際 中共20大前無可能通內地

過往「動態清零」下嚴防輸入，多次發聲要求香港對海外「開關」的盛智文，對新政府的「循證抗疫」亦讚不絕口。他說，對特首李家超及醫務衞生局局長盧寵茂非常有信心，形容盧為第一流醫生，「我哋需要強勢的醫生帶領，喺黑暗中搵出路」。對於有傳今年11月前，香港將先與國際「通關」，盛智文則稱「必須係咁」，自己非常有信心，而且應該「有幾快得幾快」，但都要等盧寵茂逐一理順舊政府留下的防疫措施，而「紅黃碼」就是要將高危人士留在家裡，以致市面大部份限制可以取消。

盛智文指，內地在中共二十大召開前都無可能與香港「通關」，認為對國際先開放是正確選擇。而這個取態完全符合國家主席習近平所說「令人民生活更好」，也正如盧寵茂所講，「一國兩制」下防疫毋須跟隨內地：「何況中國都選擇咗，嚟緊會重新對外開放。」