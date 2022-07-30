通關海外︱盧寵茂：研酒店檢疫縮至5天或更短　顧國家都要顧事業

政府計劃縮短海外入境的酒店檢疫期，醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台訪問，進一步講述「減辣」方案。他指，正研究縮短酒店隔離日數至五天、甚至更短；而整個抵港檢疫期維持七天，期內差不多隔天就要做一次核酸檢測，離開酒店須隨即配合「黃碼」使用，一直到七天檢疫期結束，「黃碼嘅意義，係令佢去唔到高風險地方」，包括餐廳及酒吧等，避免潛藏染疫者造成社區感染。

盧寵茂指，目前有逾半輸入個案在機場遭阻截，為配合放寬政策，當前的目標是加快核酸檢測能在90分鐘內出結果。



盧寵茂強調，放寬入境檢疫安排「唔係一下子畀他（酒店檢疫人士）出來」，有關人士離開酒店前必須先進行一次核酸檢測，令到縮短後的酒店檢疫期內，仍可將大部分病毒量特別高、早些病發的人找出來，重申Omicron病毒的感染者一般都在3至5天內發病。

盧寵茂說在通關問題上，香港要兼顧內地及海外，當中並不存在矛盾，亦非零和遊戲，形容香港既要「顧家」，也要「顧事業」。他舉例政府早前叫停航班熔斷機制，同時要防範病毒流入內地，包括加強入境內地的人進行核酸檢測；當中內地是「家」，國際是「事業」：「香港係一個好國際化的城市，國家都要我哋做國際化城市，定好位。我們在金融、貿易、專業服務等好多嘢，不單止係香港自身的發展，我們都是國家的一個窗口。」