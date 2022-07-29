政府設疫情協調組　陳凱欣：目標為本針對不足　梁熙指分工更清晰

政府昨日（28日）公布，成立由行政長官監督的「應對疫情指導及協調組」，下設「應對疫情指導及協調組辦公室」，由醫務衞生局局長擔任辦公室主任，又設立13個專責或專項組，負責指定抗疫工作。



曾出任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣，以及民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙均表示，新一屆政府重組後，部份職責需要重新分配，今次決定可釐清各司局長的責任，令分工更清晰。



行政長官李家超7月28日主持「抗疫督導委員會」下新成立的「應對疫情指導及協調組」首次會議。（行政長官辦公室）

政府架構重組 職能需重新分配

陳凱欣認為，成立指導協調組、辦公室以及13個專責小組，是「目標為本」的做法，因政府架構重組之後，政策局職能重新分配，就以和疫情「最有關係」的醫務衞生局來說，亦較重組前的食物及衞生局減少了食物安全方面的工作。面對疫情升溫，陳凱欣認為或需要重新啟動多項抗疫措施，而設立專責組可以清楚分工，應對新一波疫情。

梁熙亦表示，各專責組的工作內容並不是新鮮事，但政府重組過後，抗疫工作亦應重新分工，今次可以令社會更清楚新架構之下的司局長責任，減少因架構重組而不清晰的地方。

抗疫常態化管理 醫衞局制定計劃合適

昨日新增4,886宗新冠肺炎確診個案，迫近5,000宗水平。梁熙認為特首今次組成「應對疫情指導及協調組」及轄下辦公室和專責組，是要令防控機制常態化，在原有的基礎上進一步進行預防和治療規劃。

陳凱欣亦關注疫情升溫的情況，認為萬一有需要推出新的防疫措施，新的防疫工作架構就能發揮作用。陳凱欣指，此架構下特首是抗疫「總指揮」，而醫務衞生局則擔任「總經理」，負責抗疫計劃的制定工作。她認為這分工合適，因為醫務衞生局在改組後是「專科專項」部門，而目前醫務衞生事宜當務之急是要應對疫情。

醫務衞生局局長盧寵茂，為應對疫情指導及協調組辦公室主任，亦領導抗疫專責組和指定檢疫酒店專責組。（資料圖片/政府新聞處圖片）

負責範圍特別提及不足情況 如點對點交通服務

陳凱欣留意到，部份專責組負責範圍是針對早前抗疫行動的弱點而定，例如疫苗接種專責組特別指明「特別針對長者和兒童接種率」，就是要應對這兩個年齡層接種率偏低的問題。而抗疫運輸專責組提到的「為抗疫而設的點對點交通服務」，亦是針對早前指定檢疫酒店的士不足的情況。

梁熙則表示，今次設立公務員動員專責組，指明「負責計劃及動員公務員支援抗疫行動」，是回應了第5波疫情初期「難以見到大量公務員參與抗疫」的意見。

而抗疫運輸專責組方面，梁熙指第5波爆發至今，見到向確診者提供的點對點交通服務的確是有不足，當中一個原因是很多措施是臨時制定的，例如抗疫的士、抗疫小巴等，當中是有需要優化的地方。相信「抗疫運輸專責組」可以提升目前點對點交通服務的水平，盡量避免確診者因為交通需要而在社區遊走，以減低社區傳播風險。

梁熙認為，香港無可避免會再舉行大型活動，重大活動專項組可專責平衡及控制風險。（資料圖片）

再舉行重大活動無可避免 專項組助控制風險

確診個案一再上升，未來政府如何舉辦重大活動受到關注，今次政府亦設立了重大活動專項組。陳凱欣認為，如果是處理國慶等喜慶活動安排固然好，但萬一疫情大爆發，需要大規模封區或其他大型措施，就需要有人統籌多個政策局處理，這時候由政務司司長或副局長領導的重大活動專項組就能發揮作用。

梁熙則認為，在科學抗疫為前提下，香港要逐步復常，當中逐步復辦重大活動是正常不過的事，例如大型國際比賽、大型本地盛事，甚至是舉辦地方選舉，當中問題是怎樣控制風險，取得一個平衡。他相信，重大活動專項組可以肩負有關工作。

陳凱欣建議政府未來可設立通關專項組，統籌和監察相關工作。（資料圖片）

通關涉及多個專責組 宜設專項組統籌及監察工作

至於未來與內地或外地通關，陳凱欣認為不是單一專責組能處理，舉指說內地聯絡專責組應負責溝通和個案通報，同時抗疫運輸專責組、指定檢疫酒店專責組亦會牽涉其中，而抗疫科技應用專責組亦要研究電子申報制度。她建議政府未來可設立通關專項組，統籌和監察這方面的工作。

陳凱欣形容，專項組可以因應需要而開設，就好似林鄭政府在2月中設立5個工作小組，與內地相關工作代表對接一樣。

現時3歲以下幼童並未可以打針，陳凱欣希望政府考慮目前疫情下2歲班（N班）是否適合開學。（資料圖片/蘇煒然攝）

3歲以下未能打針 陳凱欣倡專責組考慮支援高危人士

另外，昨日有1名22個月大女嬰，感染新冠病毒後出現腦病變，情況危殆。另一邊廂，科學委員會下周開會，將討論讓3歲以下兒童接種疫苗。

陳凱欣表示，外地目前已經有3歲以下幼童注射新冠疫苗的劑量和反應數據，希望政府以科學數據為前提，盡快參考及研究可性行。她指政府一直希望如常開學，作為人母亦明白學童面授課堂十分重要，但近期學校包括幼稚園通報個案增加，實在令人憂慮。

陳凱欣說，由於3歲以下幼童未能注射疫苗，而幼童的行為難以完全控制，政府應考慮目前情況2歲班（N班）是否適合開學。她建議政府設立專責組之後，亦要考慮如何保護幼童等高危人士，並為家長作出特別呼籲和協助，提出可設立指定診所和熱線電話。