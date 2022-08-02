通關內地︱李家超稱難一步到位　首目標減不便：兩地都有控疫壓力

行政長官李家超接受中新社專訪，表示内地有管控疫情的壓力，難以做到一步通關，因此首要目標是減少兩地來往不便，本港要做好疫情管控，減少確診數目。



助青年「四業」 愛國教育須系統化做好

李家超說，本港疫情近日出現上升趨勢，但香港與内地聯繫緊密，市民對通關需求大，因此盡快與内地恢復往來非常重要，不過内地都有管控疫情的壓力，難以一步到位，因此減少兩地來往不便將是首個目標，再慢慢從過程中前進以達至通關。他強調，香港必須做好疫情管控，減少確診數字，他已經要求以更精準的方法管控疫情，包括數據分析、把「需要管控好的人管控好」。

「希望我老的時候，青年可以照顧好我」

李家超另外提到，國家主席習近平「七一」講話提及港府要著力提高治理水平，認為前廳交流會是系統上的設計，以「行政主導」角度，把「愛國者治港」提升至另一層次，要求司局長有積極主動作為，把行政立法關係做好，為良政善治提供更好基礎。他認為這是一個好的開端，立法會議員的反應非常正面，但仍要繼續推進。

至於青年問題，李家超指青年是香港的未來，將在就學、就業上盡量給予機會和幫助、開拓創業空間、增加土地房屋供應協助青年置業，已要求相關部門制定青年政策，幫助他們強化自身能力，並稱「希望我老的時候，青年可以照顧好我，今後我也依賴我們新一代去照顧香港」。政府亦要有系統地做好愛國主義教育，部門須作出明確、具方向性的指導，期望在五年間做得更好更快。