外地生來港開學高峰　醫衞局：很快宣布「來港易」新安排

新學年開始，本港八間大學將有逾4.16萬外地學生來港升學，然而檢疫及通關限制，導致境外生來港困難重重。立法會議員周文港早前向政府提出兩項建議，包括放寬對象為非港人的「來港易」計劃，以涵蓋廣東省以外的內地生。醫務衞生局回應指，現正仔細研究有關建議方案及具體做法，預告很快會有進一步公布。



立法會議員周文港。(資料相片)

檢疫酒店近半空置 醫衞局：足以供應海外生

目前，內地學生可循「來港易」入境香港，該計劃下，每日由深圳灣口岸及港珠澳大橋入境的名額各有1,000個，並不包括過去14天到過廣東以外內地省市的人士。相反，為香港居民而設的「回港易」，兩個口岸名額共5,000個，且不設廣東限制，涵蓋內地全境。周文港建議政府，將「來港易」看齊「回港易」，讓全國各省市內地學生，都可循「來港易」免隔離入境香港。針對外國學生，他建議，優先開放空置的社區隔離設施，給持有本港學生簽證人士入境隔離之用。

醫務衞生局回覆指，「來港易」的安排很快有新公布。至於海外入境安排，局方指，在放寬至「3+4」、即只需三天酒店隔離期後，28,000 個檢疫酒店房間的佔用率只有約5至6 成，相信若未來兩周外國學生能有序分批來港，檢疫酒店房間供應是足以應付有關需求。