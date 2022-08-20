詐騙營︱民青局梁宏正：成個政府都會做啲嘢

港人遭「賣豬仔」到東南亞被迫參與電騙，個案在社會關注下愈揭愈多，立法會議員吳傑莊表示，雖然自己下月不會跟隨民建聯議員出訪東盟，但正打算參與11月在泰國舉行的APEC經濟領袖會議，如果屆時情況依然嚴重，自己會向有關方面表達關注。

民政及青年事務局副局長梁宏正則表示，警務處處長蕭澤頤已呼籲市民要對網上資訊多警惕，並對資訊的真確性多作核查。被問到民青局有何應對方案，他則指「成個政府都會做啲嘢」，但未知實際方案。



吳傑莊今午（20日）聯同梁宏正探訪葵涌邨長者及基層家庭，包括正輪候公屋的母女，以及從事運輸的少數族裔家庭。