盧寵茂：投入資源發展中醫藥　正積極建構資助中醫服務網

醫務衞生局局長盧寵茂今日（25日）出席中醫藥活動，表示政府正積極構建資助中醫藥服務網絡，投放更多資源推動中醫藥服務發展，包括地區中醫門診及中西醫協作住院服務。而全港首間中醫醫院，預期2025年起分階段投入服務，屆時會探索拓展境外中醫醫療服務模式。

盧寵茂感謝內地政府推薦中醫藥專家，支援香港籌備中醫醫院，香港將與營運機構磋商有關與內地合作的計劃及項目。



中醫人才內地培訓 成為香港中醫院骨幹

盧寵茂指在國家支持下，香港中醫藥人員得以參與內地中醫培育項目，並到公立中醫醫療機構累積臨床經驗，未來將成為香港中醫醫院骨幹人才。他說中醫藥是香港醫療系統重要部分，政府已設立「中醫藥發展基金」，為中醫藥界提供財政支援，幫助業界提升整體水平，推動中醫藥科研項目。

政府也正興建「中藥檢測中心」，盧寵茂指中心將設立符合國際水平的檢測實驗室，進行中藥檢測、研究和教育工作，為中藥檢測方法建立參考標準，支援中藥鑑別及檢測方法的研究，加強業界對中藥品質的控制。