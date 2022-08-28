政壇諸事町｜工聯會地區服務處30年圖片展　麥美娟「返娘家」撐場

工聯會地區服務處成立於1992年，為慶祝服務處成立30周年和香港回歸25周年，工聯會地區服務處今日（28日）於美孚饒宗頤文化館舉行主題圖片展覽《砥礪奮進三十載》。

工聯會會長吳秋北致辭時表示，圖片展展示出工聯人的家國情懷，是前輩們的光榮傳統，也是新時代工聯人的精神面貌。工聯會成員、民政及青年事務局局長麥美娟今日「返娘家」出席，感謝工聯會一直致力維護勞工權益。



吳秋北表示，工聯會地區服務處成立作為工會力量的延伸，發揮了條塊結合的優勢，實現工會、地區兩翼齊飛的戰略目標，更好團結社區各界力量。工聯會理事長黃國表示，工聯會地區服務處貫徹「愛國、團結、權益、福利、參與」的辦會方針，積極維護勞工權益。

麥美娟讚揚工聯會地區服務處，一直以來非常支持及配合政府施政，例如於社區推動抗疫防疫工作。她透露，幾個月前已經與黨友籌備今次圖片展，現時雖然換了新崗位，很高興昔日戰友將活動辦得有聲有色。