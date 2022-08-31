反修例︱港區政協助認罪青年搵工 施榮懷冀以最大包容度穩社會
撰文：文睿
出版：更新：
港區省級政協委員聯誼會與香港政協青年聯會，今年初推出「同心圓計劃」，協助已經認罪服刑的反修例青年，配對合適的就業及就學機會。有參與未經批准集會、而被判入更生中心的青年，完成服刑後獲安排到社福機構擔任培訓生半年，新學年將重返校園繼續學位課程。
聯誼會會長施榮懷與受助青年會面，表示樂見受助者痛改前非，證明青年即使犯錯，只要給予機會、多加引導，就會重回正軌，社會將因而更加穩定。他希望社會以最大限度、拉長包容多樣性的半徑，畫下同心圓，為香港的發展努力。
計劃下，其中一名受助青年是21歲的行仔（化名），2019年被捕時正修讀學士課程，其後休學。他表示，當年受社會氣氛及朋輩影響而參與集會，被捕後感到後悔，服刑後幸得計劃協助，獲社福機構聘用做文職工作。在懲教署協助下，行仔亦將重返大學，他形容可以重新出發感覺踏實，未來有更好的工作機會。
香港政協青年聯會主席鄧灝康表示，計劃會繼續為願意改過自新的青年配對就學就業機會，協助他們重新出發，正積極研究擴展其他支援，詳情稍後公布。
警員在反修例運動期間在警署外被斬傷 指警方違反法定責任索償林大輝續任港台顧委會主席 反修例後接任、曾形容港台日久失修夫婦用餐遇鄰座食客叫反修例口號 指滋擾變大打出手 准守行為教師註冊｜多一人涉反修例風波遭釘牌 截至7月共11人被取消註冊政協青年聯會換屆 將協助反修例事件入獄青年就業