大停電｜立法會周五加開特別會議　與官員及中電高層討論事件

元朗朗屏中電電纜橋6月21日晚發生火警，屯門、元朗、天水圍大停電，16萬人受影響。中電在8月22日向機電工程署署長提交最終報告。



立法會將於周五（9月2日）舉行特別會議，多名官員出席，與中電高層討論事件。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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立法會經濟發展事務委員會將於9月2日召開特別會議，討論大停電事件。根據立法會擬備出席名單，環境及生態局局長謝展寰、機電工程署署長彭耀雄、屋宇署助理署長/拓展（1）張玉清、消防處副消防總長（新界北）許偉明等官員擬出席。

至於中電方面，根據名單，中電總裁蔣東強、企業發展總裁莊偉茵、輸電及供電業務部高級總監張寶中以及企業事務副總監（業務營運）梁賜强擬出席會議。

疑光管着火 火種跌落電纜

政府早前引述中電提交的最終報告指，中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。環境及生態局當時表示，政府會在獨立第三方專家協助下仔細審研報告，包括評估當中所指成因的理據及改善措施是否適切，並會在有需要時要求中電澄清及提供進一步資料。

中電代表在8月26日見傳媒，指當日起火成因很大可能涉擴業街電纜室與鋼橋銜接點，往橋方向約4米的橋內橫樑螢光燈（又稱光管）先起火。火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，最終引起燒橋事故。