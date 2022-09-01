逆隔離︱陳恒鑌料首階段近1,000配額　倡衞健委入營監督管理

特首李家超今日（1日）與內地官員線上會面後，宣布兩地將成立專班，處理入境內地前在香港「逆隔離」事宜。民建聯立法會議員陳恒鑌，建議香港參考內地「健康驛站」，工作人員都要接受閉環管理，內地衞健委可派員協助監督和管理，核酸檢測的病毒量標準也要與內地看齊。他估計河套區有近千個床位，扣除預留給工作人員的床位，估計第一期「逆隔離」名額可有800至1,000個。

陳恒鑌建議，入境處可在「逆向隔離營」內，提早為隔離人士預辦岀境手續，其後直接透過指定巴士進入內地。他指，計劃中的河套區「逆向隔離營」雖位置偏遠，但當局可善用正因疫情而閒置的直通巴，接載工作人員和入住市民。



梁熙：「逆隔離」措施可成通關突破

一直提倡「逆隔離」的民建聯立法會議員梁熙表示歡迎，期望兩地盡快就細節達成共識，讓大批有需要返回內地的市民，可先在香港進行隔離，再能進入內地。梁熙表示，「內地驛站」名額供不應求，現時每天有1.6萬人搶2,000個健康驛站預約名額，相信「逆隔離」措施可成為通關突破，令兩地在未全面通關的情況下，有更多市民可取得返回內地的名額。

現時本港共有9個社區隔離設施，提供5萬個隔離床位，梁熙指，確診數字近日持續上升，現時已投入服務的竹篙灣及啟德社區隔離設施提供約2萬個床位，撇除可能作為「逆隔離」之用的河套區，仍有6個隔離設施提供約兩萬床位，有需要時可作隔離之用。

紡織及製衣界議員陳祖恒表示，「逆向隔離」將為業界帶來便利，是兩地恢復正常人員往來的好開始，期望專班盡快展開對接，為工商界帶來好消息。

楊永杰、林素蔚呼籲增加隔離設施

「A4」議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚亦歡迎有關措施。楊永杰期望政府增加「逆向隔離」設施的供應，包括方艙醫院及隔離酒店，讓市民有不同的選擇。他又建議在港驛站採用內地CT值，以免市民被「打回頭」。梁文廣期望特區政府能夠繼續與內地各省市保持溝通，未來將「逆向隔離」政策擴展至其他適用於飛機或高鐵點對點交通的城市。

今日本港確診宗數破萬，林素蔚關注本地整體的隔離設施供應是否足夠，會否因「逆向隔離」而加劇緊張，要求政府盡快對隔離設施供應作全面統計及規劃，如有必要需規劃更多後備隔離設施。此外，林素蔚認為應增設「支援兩地家庭」的專班，推動跨境家庭的團聚。