何啟明談青年發展：「黃」非死罪　籲多看央視、抖音重建世界觀

勞工及福利局副局長何啟明今日（3日）在一個研討會上談及青年發展機遇，指青年的政治立場不影響發展前景，「唔係黃就一定係死罪」，相信國家主席習近平會接納不同人士，「習大大冇咁封閉，話一定要中國最好，都係希望吸納世界唔同地方最新、最好嘅技術。」



何：用人不論顏色 紅黃藍都有嘢學

何啟明認為，「黃」沒有統一標準，主要是親西方價值，喜歡自由民主，「藍又好、紅又好、黃又好，習大大都覺得有嘢值得學習。」他相信未來會回歸實用主義，包容不同人士的想法：「邊個搞掂張單，邊個搞掂個目標，唔理你黑貓白貓，捉到老鼠就係好貓。」

他指香港傳媒鋪陳的世界觀，與美國等西方國家類似，與央視及現時俄羅斯傳媒描述的是兩個世界，建議年輕人多看央視或「抖音」中經剪輯的新聞片段，獲得不同資訊。

籲港青多到世界各地 嘆巴黎地鐵臭

何啟明建議年輕人鑽研一門手藝，例如cosplay等，好好裝備自己與全世界競爭。他指年輕人可以多到不同地方工作及居住，才能了解世界各地實況，正如他妻子正在法國巴黎攻讀博士：「住過就知嗰度幾落後，你唔住唔知，例如地鐵臭嘅程度、要撳掣先會開門等等。」他寄語年輕人要繼續在社會工作吸取經驗，不要透過「躺平」來應對生活的不如意。

廖添誠冀高材生選創科 李家超治下多姿彩

創新科技及工業局政治助理廖添誠表示，年輕人仍有大量機會，毋須過於擔心前景，相信在特首李家超的帶領下，本港創科領域將多姿多彩，政府重視推動再工業化，每年將投放創科的開支達450億元。

他稱，政府重視如何將科研轉化成產業，會大力支持能夠提供就業機會、及提升GDP的初創公司。他說留意到DSE狀元大多選擇修讀醫科，很少人選擇創科，希望透過政策支援，令家長放心讓子女選擇創科，又提到現時創科人才渴市，基本上修讀程式編寫的大學生一畢業已有十多間公司爭相聘請。