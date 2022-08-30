廣東青年總會調查：41%港青願到灣區發展　郭基煇盼完善青年就業

香港廣東青年總會聯同港大及明匯智庫，公布「大灣區青年就業計劃」民調，發現35%的受訪者「認同」或「非常認同」大灣區規劃，較之前大幅提升。廣青總常務副主席、新地執董郭基煇表示，反修例風波的負面影響有所改善，41%受訪者願意前往大灣區內地城市發展，「不願意」及「不確定」的比例持續下降，由2020年的50%和近30%，下降至2021年低於40%和約20%。

不過，分別仍有73%和71%受訪者，對內地法律制度及政治制度有顧慮，擔心自己不熟悉和不適應內地體制。調查同時發現，年紀愈大的，對前往大灣區發展的興趣愈高，在35-39歲組別，有興趣比例升至最高48%。



35%認同大灣區規劃 屬有調查以來新高

調查去年12月至今年1月，隨機訪問1,000名15至39歲的香港青年，了解他們前往大灣區發展的意願及期望。調查發現，港青對於大灣區發展規劃的認知及認同，雙雙達同一調查以來新高。90%的受訪者曾聽聞「大灣區發展規劃」，相比2020年上升4個百分點；35%受訪者「認同」或「非常認同」大灣區規劃，較2020年的21%和2018年的26%有所提升。

高達八成受訪港青期望到大灣區內地城市工作，可獲至少兩萬港元的月薪；而選擇工作時，最多人認為「薪酬水平」是最重要的因素，其次是「公司發展前景」及「晉升機會」。至於「大灣區青年就業計劃」，有79%的受訪者曾經聽聞；不過參與興趣相當分歧，有43%受訪者有興趣，另有46%不感興趣。在自稱符合參加計劃資格的群組中，有興趣的比率達56%。

郭基煇（左二）認為「反修例風波」的負面影響有所改善，願意前往大灣區內地城市發展的港青由2019年谷底回升。（廖雁雄攝）

逾八成受訪者期望灣區月薪至少兩萬港元

廣青總早前就調查結果，會晤政務司司長陳國基、民青局局長麥美娟、勞福局局長孫玉菡等官員，提出協助港青發展的建議。廣青總主席霍啟山形容會面結果正面，相信調查有助政府制定《施政報告》。郭基煇指，廣青總分別就完善大灣區青年就業計劃、便利香港青年前往大灣區城市發展，以及吸引人才來港發展、鞏固及提升香港的獨特地位和優勢三方面提出建議，希望政府採納。

廣青總提出28項建議，包括放寬申請「就業計劃」的資格，至五年內大學畢業的港青；參加者如表現良好，津貼期可延長一年至兩年半，津貼額可因應工種等調整，設立兩級津貼額。總會又建議擴充駐粵辦及粵港澳大灣區發展辦公室職能，在大灣區內地城市建立「港式社區」等，以便利港青赴大灣區發展。

至於吸引人才來港方面，廣青總建議為內地及海外頂級學府畢業生，在未獲聘的情況下，提供為期兩年的工作簽證；並延長「非本地畢業生留港/回港就業安排」的逗留期限至 36 個月等。