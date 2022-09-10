對入境「0+7」仍然樂觀　梁栢賢：相信特首智慧會堅持復常步伐

新冠疫情持續，近期有聲音要求政府加快與內地及國際通關，令社會盡快復常，當中包括調整入境檢疫措施。



醫管局前行政總裁梁栢賢表示，相信特首李家超有智慧處理，期望很快有進一步好消息。他強調防疫重點是入院、重症和危殆病人的數字，會否拖垮醫管局服務，呼籲重新檢視醫管局入院和出院的標準。



醫管局行政總裁梁栢賢更透露，有醫院的骨科病房佔用率高達150%。 (歐嘉樂攝)

梁栢賢在Facebook表示，對於入境檢疫是否可以「0+7」仍抱樂觀態度，又指「雖然社會上仍然有不少保守強硬派雜音，但我相信特首的智慧，會堅持復常的步伐，希望很快又會有進一步好消息」。

他說，防疫的重點不是有多少人確診，而是入院、重症和危殆病人的數量，會否拖垮醫管局的服務，呼籲政府重新檢視醫管局的入院和出院標準，指定診所和遙距醫療的運作數據，以評估醫療服務的負荷。

促重新檢視入院和出院標準 避免「爆煲」

現時新冠陽性住院人數約3,000人，梁栢賢希望醫管局分析這些病人的情況，相信病人已經轉為陰性，繼續留院可能是因為自身病患，因此應該將他們從新冠留院病人數目之中剔除。

梁栢賢強調，精準抗疫，一定要有精準數據，醫管局要做好出入院準則，分流病人，認為就算確診個案上升仍足以應付。