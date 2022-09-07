逆隔離｜廠商會促撥名額商界　籲取消抵港酒店隔離：畀個逃生門！

行政長官李家超昨日（6日）表示，粵港兩地正磋商「逆隔離」安排。中華廠商會會長史立德今早出席活動表示，商界支持政府相關措施，期望當局預留名額給本地商人，他呼籲政府逐步放寬防疫措施，包括將抵港人士的檢疫要求放寬至「0+7」，盡快全面取消酒店隔離要求：「留逃生門比商界，希望可以盡快落實」。



史立德認為，「逆隔離」有助紓緩港人北上內地，爭奪「酒店驛站」隔離的情況，「避免出現唔公平、炒黃牛嘅情況」。他特別呼籲政府，另撥約每日500個隔離名額予本地商人。

3+4對外國人無吸引力：人哋已除罩出入

海外入境香港的檢疫要求早前放寬到「3+4」，但國際企業仍認為隔離政策不便，史立德認同須進一步放寬，擔心現時的檢疫要求將削弱香港競爭力和聲譽：「外國好多地方都開放曬，香港仲未開，新隔離檢疫措施『3+4 』或對香港市民有吸引力，但外國啲人已經唔戴口罩出出入入，人哋會覺得香港唔係咁歡迎（佢哋）。」

內地開放唔到 都希望對外國寬鬆啲

史立德強調商會將不斷發聲，期望抵港人士的檢疫政策放寬至「0+7」：「希望可以吸引海外企業、賣家返番嚟，唔洗咁多時間隔離，更便利咁嚟香港營商。即使對內地開放唔到，都好希望香港可以對外國寬鬆啲。」不過，他坦言現時香港疫情反覆，有專家分析本地疫情仍未到達高峰，他希望政府可在病亡率較低時逐步開放：「各行各業都跌到落谷底，希望政府可以留個『逃生門』比我哋！」