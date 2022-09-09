逆隔離︱港深專班首次碰頭　同意盡快視察河套區　研究作逆隔離營

港深兩地今（9日）舉行關於「逆向隔離」方案專班視像會議，正式啟動政務司司長與深圳市市長之間的溝通機制，商討「逆隔離」方案構思，讓前赴內地人士先在香港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地「7+3」的隔離規定。港深將盡快安排兩地官員實地視察落馬洲河套區相關設施，仔細研究該處作為「逆隔離」指定隔離地點的可行性。



政務司司長陳國基和深圳市市長覃偉中透過視像會面，指定了醫務衞生局和深圳市衞健委作為牽頭單位，會同相關部門磋商「逆隔離」具體要求，確保方案得以周全制訂。政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強，以及醫務衞生局局長盧寵茂都有出席會議。