渣打香港馬拉松改期｜霍啟剛：對跑友是好事　盼盡早落實「0+7」

第25屆渣打香港馬拉松上周五宣布取消，到4日後的今日改為延期，主辦單位香港田徑總會今午表示積極計劃在2023年2月12日舉辦，詳情待定。立法會的體育、演藝，文化及出版界議員霍啟剛表示，這是對體育界及跑友的好事，並寄望「0+7」的入境防疫政策可以吸引更多比賽落戶香港。



上周五田總宣布今年渣馬取消後，霍啟剛在Facebook表示失望及非常遺憾，期盼政府往後能夠盡早公布清晰的指引，預留足夠時間予主辦方做好籌備工作。4日後，峰迴路轉，賽事由取消變改期，田總表示過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日（星期日）舉行第25屆渣打香港馬拉松。

第25屆渣馬有望在明年2月舉行。（資料圖片／盧翊銘攝）

霍啟剛今日接受電視台訪問表示，渣馬「翻生」有望明年2月舉行，相信是香港體育界及廣大跑步愛好者的好事。他還談及體育及文化界樂見「0+7」的入境防疫政策，希望推動這個方案盡快落實。他說：「我們可盡早向國際社會、不同世界組織、體育組織，說香港現時新的政策，希望從中可吸引到更多大型比賽落戶到香港。」