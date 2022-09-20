田總宣布：渣打香港馬拉松積極計劃2023年2月舉行　參賽人數未定

2022年渣打香港馬拉松（又稱：香港馬拉松／渣馬）上周五取消後，引來外界極大反響，《無綫新聞》今早消息指：「一度宣布取消的香港馬拉松，據了解會於明年2月12日復辦，人數未定。」香港田徑總會今日中午發聲明轉口風，表示積極計劃於2023年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。



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早前宣布取消的渣打香港馬拉松，據了解將在明年2月復辦。（資料圖片／李澤彤攝）

香港田徑總會在今日（20日）中午發表最新聲明：「香港田徑總會過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日（星期日）舉行第25屆渣打香港馬拉松。」

「公眾健康及安全一直是大會的首要考慮，大會將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，並繼續與相關部門保持緊密溝通及就疫情的最新發展作出相應準備，讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。」

「大會感謝各界對渣打香港馬拉松的支持，並將盡快公布賽事的相關安排。」

田總上周五取消渣馬2022

香港田徑總會上周五（16日）傍晚向傳媒發稿表示，基於本港的疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022。由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。

田總取消渣馬消息一出，政府高層反應頗大，今天（20日）特首李家超稱對主辧機構單方面宣布決定感失望，他希望體育專員楊德強與對方探討新的舉辦日期言猶在耳，無綫新聞已披露渣馬料在明年二月復辦消息。

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