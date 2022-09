鄭海泉辭世｜紀念冊內記載昔日生活點滴　鄭太憑詩以表對丈夫之情

鄭海泉於上月28日離世,享年74歲。鄭海泉家人今日於香港殯儀館為其設靈,多名本港政商及財金人士均有前來送別。在會場內,來賓均收到一本有關鄭海泉的紀念冊。當中既有其生平,其太太曹志安以一首英文詩來表達對鄭海泉的感情,兩名女兒同樣用詩來悼念父親。

行政長官李家超﹑前特首林鄭月娥,以及長和系創辦人李嘉誠等政商界人士,致函哀悼及慰問。



除了文書外,紀念冊亦載有不少鄭海泉的照片。既有家庭生活照,亦有外訪旅遊時拍下的照片,亦有在他於滙豐及恒生任職時,出席活動的照片。當然在政界長袖善舞的他,曾與不少官員合照,包括國家副主席王岐山,以及前特首董建華。尚有數張鄭海泉做運動的相片,自然不少得其最愛的乒乓球。手執球拍的他,充滿盈盈笑意。

鄭海泉太太英文詩為

Look,my beloved…..

Somewhere over the rainbow,way up high.

And the dreams that you dream of,

once in a lullaby…

Where you’ll be cherished,

yours dream fly.

And there you’ll be pampered,

Till

I

Come

By

!

Take care of yourself, till I come by…I’ll come by…

Mariana

她亦以中文寫下﹕我遙望著遠方,山連海,海連天,卻遍尋不到你的足跡,

我們不捨得,很多朋友都不捨得‥‥‥

但暫別了,海泉。

至於李家超則在信函指出,鄭海泉乃為本港銀行界巨擘,成就斐然。縱出身於基層,卻憑自身努力奮發向上,更百折不撓,克服種種挑戰,終成為一代銀行家。他又指出對方不但在金融界地位舉足輕重,在公共及社會服務領域亦勳勞卓著,致力貢獻社會,並擔任多項公職。對於鄭海泉離世,李家超指出聞者惋惜,但對方努力不懈﹑堅毅不拔的精神,以及對服務社會的熱忱,誠然值得大家敬仰和學習。

政務司司長陳國基﹑財政司司長陳茂波,以及前特首林鄭月娥,皆有致函以表哀悼。

李嘉誠向鄭海泉妻子致函慰問,表示「遽爾辭世,噩耗驟傳,至深惋惜」。謹偕澤鉅﹑澤楷藉奉寸函,以表深切衰思,並向 閣下暨府上諸位,致以親切慰唁」。