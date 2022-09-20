鄭海泉辭世｜紀念冊內記載昔日生活點滴　鄭太憑詩以表對丈夫之情

鄭海泉於上月28日離世，享年74歲。鄭海泉家人今日於香港殯儀館為其設靈，多名本港政商及財金人士均有前來送別。在會場內，來賓均收到一本有關鄭海泉的紀念冊。當中既有其生平，其太太曹志安以一首英文詩來表達對鄭海泉的感情，兩名女兒同樣用詩來悼念父親。

行政長官李家超﹑前特首林鄭月娥，以及長和系創辦人李嘉誠等政商界人士，致函哀悼及慰問。



除了文書外，紀念冊亦載有不少鄭海泉的照片。既有家庭生活照，亦有外訪旅遊時拍下的照片，亦有在他於滙豐及恒生任職時，出席活動的照片。當然在政界長袖善舞的他，曾與不少官員合照，包括國家副主席王岐山，以及前特首董建華。尚有數張鄭海泉做運動的相片，自然不少得其最愛的乒乓球。手執球拍的他，充滿盈盈笑意。

鄭海泉太太英文詩為

Look,my beloved…..

Somewhere over the rainbow,way up high.

And the dreams that you dream of,

once in a lullaby…

Where you’ll be cherished,

yours dream fly.

And there you’ll be pampered,

Till

I

Come

By

!

Take care of yourself, till I come by…I’ll come by…

Mariana

她亦以中文寫下﹕我遙望著遠方，山連海，海連天，卻遍尋不到你的足跡，

我們不捨得，很多朋友都不捨得‥‥‥

但暫別了，海泉。

至於李家超則在信函指出，鄭海泉乃為本港銀行界巨擘，成就斐然。縱出身於基層，卻憑自身努力奮發向上，更百折不撓，克服種種挑戰，終成為一代銀行家。他又指出對方不但在金融界地位舉足輕重，在公共及社會服務領域亦勳勞卓著，致力貢獻社會，並擔任多項公職。對於鄭海泉離世，李家超指出聞者惋惜，但對方努力不懈﹑堅毅不拔的精神，以及對服務社會的熱忱，誠然值得大家敬仰和學習。

政務司司長陳國基﹑財政司司長陳茂波，以及前特首林鄭月娥，皆有致函以表哀悼。

李嘉誠向鄭海泉妻子致函慰問，表示「遽爾辭世，噩耗驟傳，至深惋惜」。謹偕澤鉅﹑澤楷藉奉寸函，以表深切衰思，並向 閣下暨府上諸位，致以親切慰唁」。