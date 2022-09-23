消息：特首李家超下午舉行記招 公布放寬入境檢疫措施
撰文：文維廣
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據了解，特首李家超今日（23日）下午將舉行記者會，親自公布放寬入境檢疫措施。目前，所有海外抵港旅客都須按照「3+4」要求，進行3天酒店隔離，其後4天家居檢疫期間可以外出，但獲發「黃碼」不能出入高風險場所、並禁止在餐廳堂食。
實政圓桌立法會議員田北辰昨天引述消息，指政府將放寬入境檢疫至「0+7」，即毋須再進行酒店隔離，最快10月初實施，同時取消上機前檢測酸檢的要求，改為快測取替。抵港後須同時進行核酸及快測，倘快測呈陰性即可放行回家等候核酸結果，預料最快2小時已有報告。
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