政圈風聲｜行會中人倡提供口服藥供外遊市民傍身　官員專家齊落閘

港府上周公布放寬入境政策至「0+3」，政商界一片叫好之餘，亦繼續要求盡快鬆綁至「0+0」，特首李家超昨日出席行政會議前表示，倘疫情走勢符合預期，可逐步為其他活動提供更多空間，但同時強調要「穩紮穩打」，慎防反彈，始終未有交代實行「0+0」時間表。

官場消息指，昨日行會亦有討論疫情發展，期間有非官守議員提出因應外遊市民急增，政府可考慮提供新冠口服藥作「傍身」之用，此一「破格」建議，就惹來部份同僚批評。



新冠口服藥需醫生處方

港府今年3月購入兩款新冠口服藥，分別是默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），但由於涉及保密條款，政府無透露口服藥的數量及價錢。口服藥起初供所有60歲或以上患者使用，不論有否接種疫苗，皆可獲處方；今年7月，政府放寬口服藥使用規定，任何60歲以下屬高風險或長期病患者，若5日內有病徵，加上臨床判斷並無不合適因素，可獲處方口服藥，以減低死亡及重症風險。

政府今次推出「0+3」方案，最受惠者莫過一眾被困三年、無法外遊的市民，不少港人立即上網搶機票，亦毋須再擔心登機前核酸陽性而滯留外地。不過，出外旅遊亦有「中招」風險，以港人熱愛的日本東京為例，9月27日新增5,247宗確診（最新只限長者及有重症風險者通報）。

有官場中人透露，行會成員湯家驊昨日在會上提出，政府可考慮提供新冠口服藥予外遊市民「傍身」，一旦確診亦可及時治療。不過，據聞此建議引起不少反響，有人私下直指「荒謬」，因新冠口服藥需醫生處方、成本貴，無理由「周圍派」，又認為港人外遊應自行評估風險，倘在外地中招，可以自備「連花清瘟膠囊」等中藥或購買保險。

行會成員湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：反映朋友意見 專家稱不可行

湯家驊接受《香港01》查詢時承認，有朋友向他反映有關意見，一旦在外地確診亦「有藥傍身」，但他引述政府專家指建議不可行，一來新冠口服藥有副作用、與某些藥有牴觸，不可隨便處方；二來口服藥醫療程價錢約6,000元，成本高昂。

湯家驊指政府態度清楚，倘港人在外地中招，應循當地醫療系統處理。至於為何不呼籲朋友攜帶「連花」出門，以備不時之需，他說「連花」效用不夠口服藥明顯，亦非人人適合。

港府推出「0+3」方案雖贏得掌聲，但政商界明顯未收貨，繼續推動盡快落實「0+0」。有資深建制派說，政府剛剛才放寬「0+3」，外界就急不及待要求「0+0」，難免令人覺得是「得寸進尺」，從政府角度而言，抗疫必須穩陣，平衡各方面風險，但如何面對四方八面的壓力，就要看政府的政治智慧。