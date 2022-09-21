北都會︱民建聯倡採用「幹道加物業」模式　建中央綫駁通「四鐵」

民建聯今早（21日）與運輸及物流局局長林世雄會面，提交運輸基建意見書，尤其關注北都會等新發展區的公路及鐵路規劃。該黨立法會議員陳恒鑌提出，政府應仿傚「鐵路加物業」模式，在新發展區採用「幹道加物業」模式，務求交通配套可以到位。

新界北立法會議員劉國勳則指，北都會發展策略仍停留在「慨念性」，提出的五條新鐵路都屬跨境路段，認為政府應盡快交出具體的新公路網建議。該黨建議在新界北興建兩條公路，包括連接東西的「北部快速通道」，以及由打鼓嶺向南延至科學園、再駁通8號幹線的公路，真正創造交通容量。

民建聯另外提出興建鐵路「中央線」，駁通東鐵、西鐵、荃灣線及馬鐵，以紓緩鐵路壓力，鞏固承載力及抗逆力，尤其一旦有鐵路站出事時，可透過中央線疏導到其他鐵路線。



民建聯向政府建議北都會交通布局。（直播截圖）

政府正整合《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步研究結果，稍後將展開諮詢，預料將包括連接北都會和香港其他區域的策略性鐵路和道路的走線建議。陳恒鑌希望，政府考慮他們所勾劃出來的道路網及交通模式，他特別提到北環綫落成後，區內客流將集中到錦上路站，令原本已經擠塞的錦上路站，成為很嚴重的樽頸位，強調鐵路網布局必須就此作出應對。