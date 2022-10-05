南丫海難｜張欣宇：政府要坦蕩蕩　指漏洞多到成工程界反面教材

南丫島海難發生至今十年，但當局一直未有公開調查報告細節。立法會議員張欣宇今日（5日）出席前廳交流會，向運輸及物流局局長林世雄重提南丫島事故，要求當局公開調查報告，不過林世雄僅回應「向前望」。張欣宇表示，將會繼續以不同方式促請政府跟進事故，直言「政府要回應，要坦蕩蕩！」



事發時為見習工程師 張：遇難者有同行朋友

張欣宇引述林世雄回應他指「過咗好多年，向前望」，形容林世雄態度明顯保守。他指，雖然南丫海難發生時，林世雄非時任局長，不過他認為這是整個政府的責任，強調有好多遇難者家屬仍耿耿於懷，心結未能解開，認為政府需要還死者公道，公開完整事故調查報告。

另外，他透露十年前他剛成為見習工程師，南丫海難中有數名遇難者為同行朋友，因此他一直對事故「放不下心」。他又說，有不少工程師培訓課程，會以南丫島海難作反面教材，「講安全事故，（南丫島海難）有好多嘢做錯、好多漏洞冇跟到！」

張欣宇表示：「今日喺前廳交流會提出只係第一步，未來我會繼續講述南丫島海難，希望政府可以正視！」他指或會透過撰文，以論述方式促請政府跟進，同時不排除透過去信政府、立法會質詢環節等，要求政府回應。