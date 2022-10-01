南丫海難十年｜海事處驗船人手缺三成　兩曾犯錯人員已升助理處長

南丫海難十周年，涉案海泰號及南丫四號兩名船長罪成入獄，多份調查報告亦揭示，事件涉及海事處人員犯錯。當年被獨立調查報告點名批評的海事處，則未有官員因驗船、審批錯漏「落鑊」。前運輸及房屋局局長張炳良認同應公開，涉及海事處人員跟進紀律行動的內部調查報告，不過至今仍然未公開。公眾無從得知涉事人員是否已承擔相應懲罰，但兩名當日曾被點名犯錯人員，今日已官至助理處長，掌管驗船事務及海事意外調查。

南丫海難獨立調查委員會曾指，海事處有必要作出制度上的改變，政府之後檢討海事處，發現其中一個問題為海事主任及驗船主任的人手不足，出現不少空缺。不過情況在10年過後，仍未見明顯改善。《香港01》根據政府電話簿資料，發現海事處海事主任及驗船主任兩個職系，截至9月底的空缺率仍達22%及30.8%，合共有31個空缺。

有海運業界人士表示，行業缺乏人才，假如政策維持不變，日後更難招聘，並估計人手不足問題，致部份海事處人員即使被遭點名有錯，但因性質及犯錯時間距意外發生時間較遠，會繼續升職；另有部份涉事人員退休後，亦因缺人獲續聘。

【南丫海難十周年系列之五】



南丫海難十周年系列報道︰



海難發生後，政府成立獨立調查委員會，徹查意外成因，並評核海事安全及監管制度是否足夠。調查報告提到，海事處有必要作出制度上的改變，時任運輸及房屋局局長隨後成立海事處制度改革督導委員會，以指示和督導海事處處長推行全面的制度檢討及改革。

委員會的最終報告提及，人力及接任事宜是改革關鍵，然而海事主任及驗船主任的兩個職系人手，短缺問題一直嚴重。

海事主任及驗船主任職系均有崗位懸空

根據立法會文件，2017年3月底時，海事主任及驗船主任職系的分缺率分別為38%及26%，之後2018年8至9月，處方增聘助理主任職級，調低聘請門檻，並聘用已退休的前職員，以增加人手。

《香港01》透過政府電話簿查看海事主任職系人手，扣除署理職位，一共有50個相關職位，包括高級、助理海事主任，但有11個為有空缺，當中七個為海事主任，其餘四個為助理級別，空缺率仍達22%。

至於驗船主任，同樣扣除署理職位後，一共有65個相關職系，其中有20個空缺，包括八個助理級別、八個主任、兩個高級主任及兩個合約職位，空缺率為30.8%。翻查資料，驗船主任及海事主任的入職薪金，均達七萬元以上。

兩曾遭點名犯錯驗船人員已升官助理處長 分管船舶安全及海事意外調查

根據不同有關南丫海難的調查報告，矛頭均指海事處在意外上有缺失，包括多次驗船未能發現與圖則不符，水密門消失，成為南丫四號於撞船兩分鐘內急速下沉的關鍵之一。

現時為海事處助理處長的蔡志全及廖朝暉，二人過往都曾審閱南丫四號的破艙穩性計劃書，他們同樣於調查報告曾被指有疏忽及錯誤。然而前者現時職務包括船舶安全監督，例如驗船；後者則負責管理海事意外調查。翻查資料，助理處長的薪金為首長首長級薪級第二點，即達月薪183,850元至200,950元。

專家︰港欠缺相關人才「難搵人」

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成表示，雖然海事主任、驗船主任等職位薪金不俗，但問題在於香港欠缺相關人才，形容「難搵人」。他表示，相關職位一般出身自船殼製造、航海，及輪機，但香港未有船殼課程，現時亦少人行船，港府過往也較少提及海運業，未加以重視，難以吸引新人。

司徒家成又指，與一般工程系課程不同，其他科目畢業後就可任職顧問公司，但海運相關的講究行船經驗，「有degree（學位）但無行過船，船頭船尾都唔知」。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成（資料圖片／廖雁雄攝）

司徒家成續指，香港忽視海運業，未把握國家發展機遇，即使調低門檻增聘助理主任，長遠仍未能解決問題，只是「解到一個結，但有十幾個結」，假如維持現有政策，之後更難招聘新人。他又認同，行內本身人手不多，估計如涉事人員，犯錯時間若距海難發生時間較遠，又或涉及的情節沒有犯下大錯，都可照常升職。他續指，部份當年涉及事件的人員，在退休後亦因處方缺人，重返海事處工作。

海員工會︰兩職系要求行船經驗 惟業界青黃不接

香港海員工會主席張世添表示，兩個主任級職系一般都需要有行船經驗，甚至曾擔任船長、輪機長才能獲海事處聘請。然而業界青黃不接，自從香港經濟於多年前轉型後，岸上工作薪金與海上工作拉近，從事海上工作再無優勢，直言吸引力差。即使有人入行，都難以補充全部空缺。

海事處︰兩個職系的空缺已逐漸減少

海事處回覆表示，為解兩個職系的人手短缺，自2018年8月起增設助理職級，至今已招聘共27名助理主任，最新一輪的招聘工作亦於今年7月展開。處方續指，此舉有助盡早吸納有志從事海事工作的青年，過去數年，兩個職系的空缺已逐漸減少。另外，處方會按需要，例如以臨時合約形式，聘請合資格人士或退休公務員，應付各項工作。

蔡志全及廖朝暉二人於十年間，由高級驗船主任高升至助理處長。至於其他海事處人員，未有人直接因驗船及審批南丫四號犯錯而「落鑊」。事故中總共有四人因不同原因入獄，包括涉事的海泰號船長黎細明及南丫四號船長周志偉，另外兩名海事處人員，罪名則與南丫海難非直接相關，包括位高至時任海事處助理處長、曾獲頒「行政長官公共服務獎狀」的蘇平治，以及前高級驗船督察黃鑑清。

前助理處長蘇平治因瀆職 被裁定公職人員行為失當罪成

蘇平治被揭在2007年至2013年擔任首席驗船主任期間，曾指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，令「南丫四號」船上欠缺兒童救生衣的嚴重違規問題，一直無被正視；而黃鑑清則被控在海難調查委員會作假證供，訛稱檢驗南丫四號時曾點算過船上的兒童救生衣。

蘇平治2016年6月因瀆職，被裁定公職人員行為失當罪成，原審被判囚16個月，至2018年11月30日就刑期上訴得直，獲當庭釋放。在獲釋三個月後，他在2019月2月1日自組公司，擔任海驥香港貿易有限公司董事，但公司註冊處資料顯示，該公司早在2018年11月6日已註冊，亦即他獲釋前已成立。

至於兩名導致39人罹難的船長，警方在海難翌年4月，即政府公布獨立調查報告前一個月，落案起訴南丫四號船長周志偉和海泰號船長黎細明，各被控誤殺及危害他人海上安全共41罪。

▼2017年10月1日 市民悼念南丫海難五周年▼



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海泰號船長黎細明39宗誤殺罪成判囚8年 倘獄中表現良好料已出獄

案件延至2014年開審，控方案情披露，事發時，能見度約10公里，系統證明兩船能看到彼此的舷燈，惟若兩名船長沒有保持適當暸望，才有機會忽視對方在前方船隻，並未及在相撞前一分鐘，同時向右舷轉變航向。即使周志偉及後再做補救措施，已經太遲，致此近50年來最嚴重海難，在璀璨的煙花下發生。

審訊在2015年結束，黎細明全部罪成，被判囚8年，而周志偉則誤殺罪脫，但陪審團一致裁定他危害他人海上安全罪成，被判入獄9個月。黎細明隨後一度上訴，要求減刑至監禁18個月，最終被駁回。現年63歲的他，扣減假期，估計現時已出獄。

至於罪名較輕、駕駛遇難「南丫四號」的船長周志偉今年已64歲，他早於2016年初刑滿出獄。當時港燈前海事經理鄧雲安透露，港燈在周志偉在囚期間仍有支薪，一直至對方在2018年退休。