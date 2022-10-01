南丫海難十年｜侄女10歲生日遇海難　遺屬徐志盛為亡兄侄女撐十年

「我一見到國旗，我明白十月一號，國慶，我明白啊！但係我一見到國旗，我咪諗起南丫海難。」十年前、2012年的今日（10月1日），維港上空綻放煙花、普天同慶，但遠在上海的徐志盛卻收到大哥徐志偉遇海難的噩耗，同行登上南丫四號的侄女徐凱盈亦受重傷，延至4日後不治，「始終冇辦法放低，因為嗰日就係佢嘅生日，十歲…」

十年過去，徐志盛仍時刻銘記，雖不時與胞兄打鬧，對方一直默默地照顧他，連越洋到澳洲讀書，也請朋友代為看顧他這個長不大的男孩。海難無情奪走大哥、侄女性命，「明燈」熄滅，奪走一個在弟弟、親友、同事眼中都是「非常之好嘅人。」

每年國慶日，徐志盛重覆陷入悲傷、痛苦，他一直未能釋懷的癥結，正是因為一直無法追尋到南丫海難的真相——導致大哥和侄女罹難的始末。接近真相之路連番被折斷，連悼念也被禁止。近年離港工作，在這個他已感陌生的香港，接近真相之路舉步為艱，但他不敢言棄：「我出咗事嘅話，我阿哥會放得低咩？兄弟同心，調返轉，我阿哥嘅事，我可以放得低咩？」



成個故事、成個真相完整出咗嚟之後，你一定會出哂報紙㗎嘛，係咪？咁我咪攞住份報紙，去到佢哋個墳前，一字一句不漏咁樣，讀畀佢哋聽，呢個就係我想要嘅結果。 南丫海難遇難者家屬徐志盛

【南丫海難十周年系列之六】



我阿哥42歲過咗身…...今日我已經46歲，即係我已經…...比我阿哥更大…...我係佢細佬…...嗰個感覺係好古怪，即係我已經係大過我阿哥喇已經，呢樣嘢係好難接受到… 南丫海難遇難者家屬徐志盛

外形粗獷、略帶「麻甩」的徐志盛，自言從小到大都十分頑皮，與溫文爾雅的哥哥形成強烈反差，打鬧是二人的共同語言。小6歲的他看似被「糟騭」，母親也看不透兄弟二人的情誼，哥哥其實一直默默照顧這位未定性的弟弟。

我就好……奀皮、好唔聽話，成日都同阿哥有嗌霎，但係到我讀書，我阿哥先去澳洲讀書，跟住佢返香港，到我去澳洲讀書，佢都會託好多個朋友，喺澳洲度照顧我。 南丫海難遇難者家屬徐志盛

種種小事，徐志盛都記在心上。二人先後出國讀書，長大後，修畢機械工程學位的哥哥徐志偉加入港燈，一做近廿年。徐志盛則到上海當攝影師，童年後便聚少離多，但大哥仍舊記掛他，出差時更抽空，了解他在上海的生活。

南丫海難家屬徐志盛。（資料圖片／王海圖攝）

徐志盛形容哥哥是「一個非常之好嘅人」，因為哥哥不止對他，連對工作、同事、朋友、親人同樣上心，甚至會抽空為同事的孩子補習。大哥遇難後，其在港燈的上司曾透露，早已視他為明日之星：「佢哋裏面已經諗住栽培我阿哥去更高嘅位置…...我阿哥不幸過咗身…...都打亂咗佢哋嘅計劃…...」

作為一個人，當然會係會覺得好不甘...…有一份穩定工作，上司亦都願意去栽培、受到同事嘅愛戴，亦都得到家人支持、理解，可以話係好…...順風順水。應該正常係咁講，但佢突然間一個意外，奪去咗39個人嘅生命，而政府一路都冇公開到個真相…... 南丫海難遇難者家屬徐志盛

說到真相，徐志盛的腦海，又再倒帶回到十年前，是每年至少一次，迫着他重拾那一段不願憶起，卻未敢忘記的災難片段。

南丫海難十周年系列報道︰



十年前的今日，徐志盛胞兄一家四口登上港燈公司的「南丫四號」出海賞煙花，徐說︰「十月一號係我侄女（徐凱盈）生日，所以佢哋就趁住呢個機會，一家大細上船，就去維多利亞港度睇煙花兼慶祝生日。」年僅10歲的侄女徐凱盈，還未看到璀璨煙火綻放，「南丫四號」便被港九小輪的「海泰號」撞上，一家四口在海上四散。

遠在上海工作的徐志盛，收到媽媽長途電話通知哥哥一家遇難的消息，他腦袋空白一片，不敢想像，從此沒有人再跟他打架，唯一想到的，是要買機票回港。

我個腦完全係一片空白，直至到我上咗飛機，我先至可以recall（回憶）返…...諗緊我同我阿哥嘅經歷、我同我侄女嘅經歷，我點樣安慰父母……跟住啲眼淚不斷咁樣湧出嚟...… 南丫海難遇難者家屬徐志盛

▼南丫海難，警方死因調查報告▼



+ 5

哥哥當場溺斃，侄女凱盈則重傷。凱盈苦苦捱過10歲生日後的第五天，再也支持不到，搶救不治。大嫂和侄仔在海難獲救，但亦有傷，他還未能疏理情緒和事發經過，便要在各間醫院及殮房奔走。

網上的抨擊有如傷口上灑鹽

事隔十年，徐志盛在訪問中不斷苦嘆。一年復一年受訪，將傷口狠狠挖開：「個傷口埋唔到，一路流緊血…」不論親友的關懷，還是網上對他的抨擊他，都是在其傷口上灑鹽，令他痛不欲生，更無奈遠離自己的社交圈子，變得孤僻。

有啲網民留言話，我哋班家屬為咗錢。請記住！第一，人命係唔可以用金錢嚟到衡量，若果你可以嘅話，或者某人可以嘅話，你只係物化咗你屋企人嘅感情，你可以咁樣做，唔代表其他人都肯。 南丫海難遇難者家屬徐志盛

2020年12月，南丫海難家屬徐志盛出席記者會，要求政府重新考慮召開死因庭。（資料圖片／王海圖攝）

外人或會不解，駕駛肇事船隻的兩名船長已先後入獄，法庭亦已裁定39名罹難者是死於「非法被殺」，家屬還在爭取甚麼？

點解佢哋會浸死？點解架船會咁樣沉法？海事處當中有幾大個角色喺度？一日冇咗個真相，我都唔可以喺我屋企、我死去嘅家人嘅填前，話畀佢聽......啊...…原來當日係發生咗啲咁嘅事，而導致到你哋兩個過咗身。十年喇！我都依然講唔到呢一個故事畀佢哋聽…... 南丫海難遇難者家屬徐志盛

政府每年大肆慶祝國慶日，在徐志盛眼中，這一天是他不敢憶起的大哥死忌，每每看到國旗徐徐飄揚，也勾起大哥魂斷大海的一幕，「如果人哋問起我香港嘅故事，我剩係得一個故事，就係南丫海難嘅故事。」

經歷了兩任梁振英及林鄭月娥政府，家屬始終無法得到答案。徐志盛說，想問新任特首李家超，若南丫海難真相仍未揭開，接近真相之路繼續連番被阻截，死者難安息、難屬未釋懷，該如何再對外說好香港故事。

▼2017年10月1日 市民悼念南丫海難五周年▼



+ 7

徐志盛十年來，不斷撰寫公開信，至今未得到令人滿意回應。近日留意到有報導，引述「女長毛」雷玉蓮，警方著她不要再在街頭舉行有關南丫海難的展覽，無法悼念10年前在南丫海難事件中39名死難者，再次勾起他對事件的恨。

呢件事係香港最大型嘅海難，係咪連一個咁大嘅海難都唔可以紀念？係咪香港市民連去紀念都犯法？係咪就係因為嗰日係國慶，所以人要普天同慶？就正正因為係國慶發生嘅意外，如果你冇一個清晰合理嘅交代、公開所有嘅真相，你係為國慶添咗一抹傷痕、為國慶添加污點！ 南丫海難遇難者家屬徐志盛

2022年6月，死者家屬梁淑玲（右）及趙炳全（左）入稟高等法院，要求法庭考慮重開死因庭。（資料圖片／朱幼麗攝）

十年來，遠在他方的徐志盛，在爭取接近真相的路上未言棄。今年6月，他聯同另外兩位難屬梁淑玲和趙炳全，以辛苦找來的新疑點，入稟高等法院，要求召開死因庭。最終能否召開死因庭，答案將於本月底揭曉。

飽經十年風霜，被「失望、失落、奚落」糾纏的他，不敢再心存厚望，但即使法庭再次一槌定音，不召開死因庭，他仍對胞兄和侄女承諾，會堅持到底：「呢個係我對我阿哥、我侄女、對住我屋企人嘅承諾，兄弟係一世，唔會因為佢死咗就唔係我兄弟！」