南丫海難十年｜前運房局局長張炳良︰我們坦蕩蕩　內部調查應公開

明日（10月1日）便是南丫海難十周年，當年事故奪去39人性命，包括八名兒童。意外發生時，張炳良正擔任運輸及房屋局局長，他今日（30日）以電郵回覆《香港01》表示：「事件乃一場災難和悲劇，令人悲痛欲絕」。

當年的運房局曾設小組展開內部調查，了解海事處人員在南丫四號執行職務時是否有缺失。不過該份430頁的內部調查報告，政府只以摘要形式，濃縮為30頁公布，一直沒有完全公開，公眾無從得知處方人員責任問題。

張炳良在電郵表示，一直認為應將報告公開，「因為我們坦蕩蕩、內容沒有什麼要去隱暪」。他續指，政府除要考慮對紀律程序的影響，亦須「還公眾公道，並讓家屬釋懷、放下多年心結；而且，警方已完成刑事調查，少了一重當年的顧慮」。但他稱，今日已不在其位，不宜評論港府具體可怎樣做。

《香港01》近日分別向特首辦、運輸及物流局、公務員事務局、海事處等部門，查詢有關南丫海難的事宜，正等待回覆。

南丫海難十周年系列之四



南丫海難十周年系列報道︰



南丫海難發生後，特首委任的獨立調查委員會，發現海事處在審視文件、檢驗南丫四號等工作，過往均有錯漏，並認為海事處需要改革。當時運房局亦成立內部調查小組，負責找出海事處人員過往在南丫四號執行職務時的任何缺失或不足之處，並對有不當行為的人員建議所需採取的紀律行動。

當年下達指示要求不論職位高低 調查要全面、徹底及公平

張炳良今午以電郵回覆《香港01》有關南丫海難的查詢。他表示，當年對內部調查小組下達的指示是「調查要全面、徹底及公平，不論所涉及人員的職位高低」，但從不以局長身份干預內部調查。

他續指，2014年初完成調查後，由於內容涉及刑事調查，當時律政司認為不宜公開，不過亦曾提議，死難者家屬可考慮以民事法律程序，索閱內部調查報告，之後由法院裁決，以確保一切合乎法律公平。

張炳良︰調查報告內容沒有什麼要去隱暪

對於應否公開報告，張炳良指，其個人立場一直是：「應最終把調查報告公開，因為我們坦蕩蕩、內容沒有什麼要去隱暪」。他續指，政府的決定須考慮對法律和公務員事務程序的影響；但亦應考慮事件涉及重大災難事故，「須還公眾公道，並讓家屬釋懷、放下多年心結」。他表示，警方已完成刑事調查，公開報告少了一重當年的顧慮，不過他亦稱：「我今天不在其位，不宜評論政府具體可怎樣做。」

▼2017年10月1日 市民悼念南丫海難五周年▼



+ 7

張︰事件乃一場災難和悲劇，令人悲痛欲絕

今年6月有死難者家屬向高等法院入稟，希望召開死因研訊。張炳良表示，須由死因研訊法官決定。被問到海難十周年的感受，他表示：「事件乃一場災難和悲劇，令人悲痛欲絕」。

至於今屆政府對南丫海難的立場，以及會否同意公開調查報告。《香港01》近日分別向特首辦、運輸及物流局、公務員事務局、海事處等部門查詢，正等待回覆。