辣招︱龍漢標稱12年來樓價照升、市場卻萎縮　經濟不如前促審視

立法會地產及建造界議員龍漢標今日（11日）於社交專頁發文，指政府2010年推出樓市辣招遏抑樓價飆升，但12年過去，面對疫情反覆、全球政經局勢不明、以及利息上揚等挑戰，政府應審視「辣招」是否已經過時，以宏觀視野制定政策，這些「非常時期，非常手段」應該因時制宜。



身兼地產建設商會秘書長的龍漢標指，樓市辣招推出之初，確實短期壓抑樓價，但因為港人的剛性住屋需求，加上土地供應不足、利率長期偏低等因素，12年來樓價仍輾轉向上。與此同時，買賣雙方卻因不願意付出額外稅款，而導致二手交投急降、市場嚴重萎縮，直接令市民置業的選擇減少。而辣招下，發展商收購舊樓多了退稅手續，亦令舊區重建步伐被拖慢。

他說經過三年疫情、人才外流，今日香港的經濟與投資環境，相對辣招出爐之時已不可同日而語，政府應該以宏觀視野制訂合適政策，自能應對各樣挑戰，令社會繁榮安定，市民安居樂業。