港置調查：逾六成受訪者睇淡樓市　創逾3年半新高

日前政府縮短入境檢疫期至「0+3」，同時，金管局放寬壓力測試要求由3厘降至2厘，惟仍未能舒緩樓價調整壓力。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指，預計加息陸續有來，增加樓市下行壓力，放寬壓力測試僅為市場輕微「減辣」，對轉弱的樓市提振作用有限。他又指，政府若不「減辣」、不「復常」，預料全年樓價下跌至少一成。

三成人認為樓價跌5%至10%

據香港置業於9月中進行的第三季「置業意向調查」，成功收回306份有效問卷，調查結果顯示，有逾六成受訪者睇淡後市，創逾三年半新高，當中最多人、即約30.4%認為未來十二個月香港樓價走勢下跌5%至10%，創自2016年第二季有紀錄以來新高。

其次有約17.6%認為會下跌5%以內，認為下跌10%以上的佔約14.8%，料未來十二個月樓價走勢平穩的佔約17.3%，至於看好後市的佔約19.9%。不過，調查亦顯示，有約46.1%受訪者計劃未來十二個月入市，比例止跌回升，較上季回升約0.5個百份點。由此可見，在樓價現調整的情況下，不少市民蠢蠢欲動趁機覓筍盤入市。

近四成人預期將加息50點子至1厘

調查又顯示，逾五成人（約55.2%）預計香港銀行未來十二個月將會加息，比例按季上升約7.3個百分點，按年更大增約25.7個百分點。同時，最多人接受的加息幅度為50點子至1厘，佔比例約39.9%，其次為接受加息50點子以下及加息幅度1厘以上至2厘，同樣佔約26.8%。接受加息2厘以上，佔約6.5%

香港置業研究部董事王品弟指，雖然本港息率有進一步上升的壓力，但市場普遍對加息已有心理準備，加上買家在入市前已通過壓力測試，相信以現時情況來說，仍屬買家可負擔水平。

馬泰陽、王品弟

另外，調查又顯示，約25.2%的受訪者希望政府可以降低住宅物業印花稅，創四年半新高，其次為取消壓力測試佔約21.6%，而希望放寬按揭成數的則佔約19.9%。

馬泰陽指，本港資金外流，而且未能適時引入新資金，令樓價持續整固，如果政府取消部分「辣招」或「減辣」，相信能吸引買家入市，激活樓市氣氛，刺激換樓鏈流動。

馬泰陽續指，現時即使有部分業主願意擴闊議價空間，惟不少政策已不合事宜，呼籲政府於10月發表的《施政報告》提出具體的政策扶持，協助有需要市民置業。若樓價跌勢加劇才出招，恐怕屆時將出現無法挽回的局面。

若「復常」無期 料全年樓價至少跌一成

他又指，單靠本港內需不足以撐起整個市場，若不「復常」，樓價或有更深的調整幅度。馬泰陽認為，港府必須對外「開關」與國際重新接軌，全力振興旅遊及促進消費，吸引投資者和旅客前來港，才可挽救經濟及樓市。若然「復常」無期，料全年樓價至少下跌一成，屆時第四季一手成交宗數或少於3,500宗水平；第四季二手成交宗數或進一步跌穿10,000宗。