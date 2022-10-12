最低工資︱郭偉强促調整機制　改每年一檢、按中位數六成計算

法定最低工資實行自今11年，2019年上調至每小時37.5港元後，至今3年未有調整，最低工資委員會預料於10月內就最新一次調整幅度建議向政府提交報告。勞工界立法會議員、工聯會郭偉强今日（12日）接受電台節目訪問時，質疑當局過去誤判疫情下的經濟情況，促請政府落實「一年一檢」，同時檢討最低工資釐定機制，將其按時薪工資中位數的60%計算。



郭偉强表示，最低工資推出後，受惠人數由起初的18萬人，縮減至現今的1.4萬人，加上有研究報告顯示，疫情拉闊香港貧富差距，認為有修定現行機制的迫切性：「資本主義本身就係剝削、野蠻，係唔係應該有少少改變，留返啲關愛內容，改善窮人生活。」

郭偉强建議，最低工資的檢視年期由現時的每兩年一次，縮短至「一年一檢」，他解釋指，在疫情初期，當局預計會出現通縮，決定凍結最低工資，惟終估算錯誤，凍結3年的薪金已為基層市民帶來壓力。另外，郭偉强建議當局參考英國的機制，將本港最低工資釐定機制，改為按時薪工資中位數的60%計算，「唔使拗」，這亦可免卻部門間收集及分析數據的繁複步驟導致加幅滯後的情況，真正改善市民生活。