藝發局改選10委員　原泛民9席僅1人爭連任　馬浚偉無競爭下入局

香港藝術發展局明年換屆，下周五（21日）開始一連四天舉行「民選委員」選舉，由10個不同藝術範疇選民投選各自代表，再交由特首考慮委任成為下屆藝發局成員。值得注意，今次是《港區國安法》下首個經「完善」的藝發局選舉，候選人須獲文演界一名選委及界別內兩個指定團體提名，方可入閘參選。

上屆選舉9個範疇的代表席位都由「開明派」贏得，時隔三年除了5人已辭任，餘下四人只有一個競逐連任，原本由電影導演陳詠燊代表的電影藝術範疇，由演員馬浚偉取代，並在無競爭下自動當選。民政事務局早前曾表明，新選舉安排是要與選委會及立法會選舉相適應，加入保障國家安全元素。



上屆10民選委員9名泛民 曾聯署反《國安法》

文藝界是「反修例運動」後其中一個重點整肅對象，《港區國安法》生效後，官員仍不時警告有破壞分子透過文化藝術軟滲透、軟對抗。上屆選舉中，除了戲曲範疇民選委員、八和會館的劉惠鳴，其餘9名民選委員都被視為非建制「開明派」，包括音樂範疇周博賢、以及藝術評論範疇盧偉力等，他們前年都在《國安法》頒布前與業界聯署，批評北京繞過立法會及港人訂立《國安法》，對香港極速崩壞感到震驚，憂慮仍剩下多少創作空間，認為做法有悖文明，表明強烈反對。

2019年當選的「開明派」民選委員：



周博賢 (音樂範疇代表)

李俊亮 (戲劇範疇代表)

陳錦成 (視覺藝術範疇代表)

甄拔濤 (文學藝術範疇代表)

盧偉力 (藝術評論範疇代表）

鄺為立 (藝術行政範疇代表）

胡俊謙 (藝術教育範疇代表）

陳詠燊 (電影及媒體藝術範疇代表）

楊春江 (舞蹈範疇代表)



《港區國安法》生效後，其中5人已先後辭任，被親中報章點名批評為「攪事三人組」的周博賢、陳錦成及李俊亮去年8月離職，當中陳錦成曾表示被親中媒體跟蹤，覺得人身受到威脅。另外，楊春江和胡俊謙今年2月和6月辭任，其中胡俊謙曾參與籌組舞台藝術從業員工會，當時表明要「爭取五大訴求」。餘下4名仍留任藝發局的委員，包括盧偉力、陳詠燊、甄拔濤及鄺為立，而今次選舉只有鄺為立競逐連任。

5人先後辭任 僅鄺為立競逐連任

根據侯選人簡介，鄺為立獲得身兼全國政協的選委鄭禕，以及中英劇團與演戲家族(香港)兩個團體提名。鄺目前是「香港藝術節@大館」的項目經理，擔任過城巿當代舞蹈團總經理、並在北京及澳門工作過。他在政綱中表示，香港文藝界過去經歷了不尋常的三年，未來疫後復常及配合國家「十四五」規劃，將會搭建本地、區內及國際多元化藝術創作、發表及推廣平台。而他的對手、香港芭蕾舞團行政總監李易璇，選委提名來自藝發局現任主席王英偉。

演藝及文化界選委共16名：汪明荃、周振基、潘耀明、毛俊輝、林天行、屈穎妍、洪祖星、譚詠麟、許濤、陳志光、陳永華、王英偉、劉小康、黃栢鳴、鄭禕、爾冬陞

選制經「完善」 入閘須選委及指明團體提名

今次選舉，有五個藝術範疇代表席位自動當選，包括現任戲曲範疇劉惠鳴；港台創作總監、演員馬浚偉當選電影藝術範疇代表，獲得選委黃栢鳴提名；中通社副總編輯羅光萍當選文學藝術範疇代表；浸大前講座教授文潔華當選藝術評論範疇代表；及香港美協陳學儀當選藝術教育範疇代表。另外五個有競逐的範疇，包括鄺為立參選的藝術行政範疇，10名候選人明日（15日）將舉行閉門論壇，所屬界別選民可以報名參加。

藝發局是法定機構，大會的22 名非官方委員中，10名來自今次選舉產生的各藝術範疇代表，投票日定於本月21至24日，任期由2023年1月1日開始，其餘委員則由政府委任，而今屆民選委員選舉改制並未如往年諮詢業界。

藝發局每年主宰著逾億元撥款，是本地藝團主要資助來源，《國安法》下，發行《理大圍城》的「影意志」被停資助，藝發局表明，獲資助團體如在現行法例下，被確定為鼓吹港獨、推翻政府，將被暫緩、調整及停止資助撥款。藝發局也會審視資助合約，使內容切合最新法例要求，並會為獲資助者舉辦講座，就《港區國安法》及其他最新法例要求提供相關資訊，增加對有關法例的認識。