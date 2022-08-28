76%雙程證照顧者認孤立無援　近半人嚴重焦慮　社協促增加支援

不少持雙程證來港的內地人，其中一個原因是要照顧在港的親人。一項調查發現，持雙程證來港探親人士飽受情緒影響，89.2%受訪者指面臨家庭經濟困難，76%認為自己孤立無援，更有49.3%雙程證照顧者，其焦慮估計已達嚴重或以上級別。

負責調查的社區組織協會表示，幾乎所有受訪者長期居港目的均為照顧小孩，但在港生活困難重重，且需面對社會不同排斥，社協呼籲港府增加支援，包括將雙程證照顧者納入「一年多簽」範圍，以及將綜援申請回復至2008年前的政策，即容許18歲以下、內地人在港出生的子女以個人身份申請綜援。



社區組織協會呼籲當局考慮為內地來港照顧家人的雙程證人士提供支援服務。(社協提供)

社區組織協會今年7月與明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院心理學系合作，成功透過網上調查，訪問229位雙程證人士及其小孩。調查結果顯示，89.2%受訪者指面臨家庭經濟困難，其餘困難包括不能工作（85.45%）及居住環境（79.81%）。

調查又反映，76%受訪者認為孤立無援，73.8%人感到很大壓力，62.9%受訪者則認為被排擠於外。研究另設情緒自評量表（DASS-21），結果顯示，成人受訪者的抑鬱、焦慮及壓力三個方面的分數，皆較小孩為高。以63分計，成人的問卷平均分為25.49分，高於小孩的 20.38分，當中有30.5%及49.3%雙程證照顧者，於抑鬱及焦慮達到嚴重或以上級別。

促一年多簽應包括照顧者 18歲以下內地人在港出生子女可申領綜援

社區組織協會表示，準移民、單非和雙非人士需面對社會排斥，亦要面臨居住環境惡劣、兒童貧窮及社會支援匱乏等問題，建議當局統計居港準移民、單非和雙非人數和逗留狀況，定期進行統計和調查，以掌握居港情況和生活需要。

社協又呼籲，當局應考慮為內地來港照顧家人的雙程證人士提供支援服務，「一年多簽」應涵蓋所有需在香港逗留照顧子女的雙程證父母，不論其配偶是否香港永久性居民。社協亦建議，綜援計劃的申請應回復至2008年前的政策，即容許18歲以下、內地人在香港出生的子女以個人身份申請綜援，另應開放及時雨基金和消費券等現金援助申請。社協又倡議，社會房屋計劃或過渡性房屋，應開放一定比例予本港小孩和其雙程證父母申請，以解決其住屋需要。