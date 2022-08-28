76%雙程證照顧者認孤立無援 近半人嚴重焦慮 社協促增加支援
不少持雙程證來港的內地人，其中一個原因是要照顧在港的親人。一項調查發現，持雙程證來港探親人士飽受情緒影響，89.2%受訪者指面臨家庭經濟困難，76%認為自己孤立無援，更有49.3%雙程證照顧者，其焦慮估計已達嚴重或以上級別。
負責調查的社區組織協會表示，幾乎所有受訪者長期居港目的均為照顧小孩，但在港生活困難重重，且需面對社會不同排斥，社協呼籲港府增加支援，包括將雙程證照顧者納入「一年多簽」範圍，以及將綜援申請回復至2008年前的政策，即容許18歲以下、內地人在港出生的子女以個人身份申請綜援。
社區組織協會今年7月與明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院心理學系合作，成功透過網上調查，訪問229位雙程證人士及其小孩。調查結果顯示，89.2%受訪者指面臨家庭經濟困難，其餘困難包括不能工作（85.45%）及居住環境（79.81%）。
調查又反映，76%受訪者認為孤立無援，73.8%人感到很大壓力，62.9%受訪者則認為被排擠於外。研究另設情緒自評量表（DASS-21），結果顯示，成人受訪者的抑鬱、焦慮及壓力三個方面的分數，皆較小孩為高。以63分計，成人的問卷平均分為25.49分，高於小孩的 20.38分，當中有30.5%及49.3%雙程證照顧者，於抑鬱及焦慮達到嚴重或以上級別。
促一年多簽應包括照顧者 18歲以下內地人在港出生子女可申領綜援
社區組織協會表示，準移民、單非和雙非人士需面對社會排斥，亦要面臨居住環境惡劣、兒童貧窮及社會支援匱乏等問題，建議當局統計居港準移民、單非和雙非人數和逗留狀況，定期進行統計和調查，以掌握居港情況和生活需要。
社協又呼籲，當局應考慮為內地來港照顧家人的雙程證人士提供支援服務，「一年多簽」應涵蓋所有需在香港逗留照顧子女的雙程證父母，不論其配偶是否香港永久性居民。社協亦建議，綜援計劃的申請應回復至2008年前的政策，即容許18歲以下、內地人在香港出生的子女以個人身份申請綜援，另應開放及時雨基金和消費券等現金援助申請。社協又倡議，社會房屋計劃或過渡性房屋，應開放一定比例予本港小孩和其雙程證父母申請，以解決其住屋需要。